Torbjørn tok kommandoen

Torbjørn er frittalende, nøye og kjent for å kjempe hardt for ting som er viktige for befalet. NOF er den største fagforeninga i forsvaret, med tett opp under 6.000 i tjeneste, pluss 3-4.000 pesjonister eller eksoffiserer.

– Det beste for de ansatte og for landets forsvarsevne.

Fra oppvekst i Alta med Finnmarksvidda og Lathari som lekeplass, valgte han nemlig Sjøkrigsskolen og karriere i Kystvakta. Hele tida har Torbjørn Bongo hatt fagforeningsarbeidet med seg. Han har vært tillitsvalgt i Forsvaret helt siden starten av sin karriere. Nå er han ny leder av Norges Offisersforbund, det vil si forbundsleder for 6.000 befal og vervede over hele landet.

– Det var fint å vokse opp her. Vi hadde det veldig fritt, og et godt miljø i Nerskogen. Der var vi mye og farta, forteller han.

– Da tok jeg et valg, fordi det er tre års plikttjeneste etterpå. Jeg var to år i Bergen, før jeg havna på MTB Olavsvern. Den båten var faktisk bygd på gamle Westamarin i Alta, forteller Torbjørn Bongo.

– Der hadde vi utsikt rett mot Olavsvern. Så da jeg røk ut fra jagerpilot på grunn av for dårlig hørsel, noe som aldri har vært et problem siden, så takket jeg ja da jeg fikk innkalling til befalsskolen, forteller Torbjørn Bongo.

– Det begynte med at jeg kom inn i russestyret fra min klasse. Jeg oppdaget at jeg likte å organisere og ordne opp i ting. Det har fulgt med meg siden, forteller han.

Om karrieren

Selv mener han at han aldri har vært særlig opptatt av egen karriere. Den har liksom kommet på tross av, ikke på grunn av det han har gjort.

– Det er mange nok i Forsvaret som er opptatt av å komme seg opp og frem. Ære være dem, vi trenger dem også. Men det har aldri vært min ambisjon. Jeg har vært mer opptatt av å gjøre en god jobb der jeg er, sier han åpenhjertig.

I offisersforbundet fikk han stadig mer tillit. Fra å være tillitsvalgt på en båt, til å være for alle på land på Sortland, til å bli hovedtillitsvalgt i Kystvakta. Han ble involvert i landsstyre og forbundsstyre. I 2010 ble han nestleder, og da lederen fikk ny posisjon i LO Stat, valgte de Torbjørn Bongo som sin nye leder.

Uttaler seg i media

Det er da han begynner å uttale seg i media. Det var nemlig stadig nye kutt i kystvakta, noe de ansatte fryktet.

– Jeg har mange ganger advart mot kutt i Kystvakta. Jeg følte jeg hadde god støtte. Jeg hadde også erfaring og markerte meg nok, sier han.

Ved siden av har han vært politiker, og sitter i fylkestinget i Troms for Arbeiderpartiet.

– Får du lov til det?

– Lov og lov. Det er jo en rett man har, å være engasjert, sier Bongo.

Når han er på besøk på en båt, blir han gjerne litt igjen i salongen etterpå. Det er da de virkelige historiene kommer. Slik får han et innblikk i hvordan de ansatte har det, hva de tenker om jobben de gjør og om ressursene. Om forsvarsevnen.

– Å rette opp i det som er urett, er motivasjonen min for å være tillitsvalgt. Jeg ser på det som utfordringer som må rettes opp i, sier han.

Som eksempel nevner han pensjonen til Kystvakta. De får nemlig bare 30-40 prosent av lønna i pensjon, fordi mye av lønna ikke er med i pensjonsgrunnlaget, selv om de betaler like mye i skatt og folketrygdavgift som andre.

– Min ambisjon er å rette opp i dette. Men det er en komplisert sak, sier han.

Omkamp om Andøya

– For en finnmarking i Forsvaret må det svi litt den nedbyggingen som har vært gjennom flere tiår?

– Mange av vedtakene om nedleggelse har nok vært riktige. En del har vært feil. Ett vedtak som var feil, er nedleggelse av Olavsvern. Akkurat nå patruljerer en ubåt i Barentshavet kontinuerlig. Det er åpenbart at vi hadde trengt Olavsvern, fastslår han.

Andøya er et av hans hjertebarn. Her varlser han omkamp. Skal man virkelig bruke 3-5 milliarder på å kjøre flyttelass?

– Hvis nedleggelsen blir gjennomført om 6-7 år, så kommer vi til å måtte innse at dette var noe vi bommet på. Det gjelder alt fra det praktiske rundt Evenes, til økonomi og evnen til mottak av allierte jagerfly. Om noen kan vise meg et regnestykke på at dette er lurt, skal jeg gi meg. Ikke før, sier han.

– Jeg mener også det var helt feil å legge ned Heimevernets befalsskole som lå på GP inntil i sommer. Det var feil å legge ned det vi hadde bygd opp, sier han.

Skuffelse rundt Statsbudsjettet

Bongo ventet på lik linje med mange andre finnmarkinger spent på statsbudsjettet og stortingsproposisjonen om Landmaktsutredningen som legges frem i dag fredag.

Skuffelsen rundt Statsbudsjettet er likevel klar. Det var ikke foreslått penger til ny bataljon på GP. Dessuten fortsetter man med kutt i Heimevernet.

– Når det gjelder ny landmakt i Finnmark kan vi i alle fall konkludere med at det ikke skjer i 2018. Vi trenger et nytt Finnmark landforsvar, sier han.

– Har vi for dårlig forsvarsevne i dag?

– Ja, det har vi. Den må bli bedre. Og det største behovet har vi innafor landmakt. Luftforsvaret er sånn noenlunde der det bør være. Sjøforsvaret er godt nok, men planene er ikke gode nok, slår Torbjørn Bongo fast.

Urokråka i Forsvaret

En som har så mange meninger om sin egen arbeidsplass, kan gjerne bli ansett for å være en skikkelig urokråke. Dette ser ikke ut til å hindre finnmarkingen i å uttale seg. Han har aldri latt hensynet til egen karriere overstyre engasjementet.

– Jeg har fremmet synspunkter og ment mye, og opplevd at kystvaktledelsen anså det som en fordel at jeg var talsperson for de ansatte og dermed fremmet Kystvakta sin sak. Men av og til synes sikkert både forsvarsledelsen og politisk ledelse at vi er litt brysomme. Jeg tror og håper de ser verdien av at vi fronter og fremmer forsvarssaken på den politiske arena. Det at Forsvaret hadde en sentral posisjon i den offentlige debatten i valgkampen, har vi i offisersforbundet en del av æren for, sier lederen av Norges offisersforbund stolt.