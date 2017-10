Her kommer det både butikk og restaurant

pluss

Eier og gründer i AMJ-Gruppen, Alf Mangor Johannessen, sier til Altaposten at etter flere års samarbeid med blant annet frokostservering er det nå slutt. Som Altaposten har omtalt tidligere, har Thon hotels endret strategi nasjonalt og skal nå servere egen frokost . Med det kom muligheten til å bygge om pizzarestauranten for å gi den en ny drakt.

Altaposten har lenge fulgt utviklingen, helt siden det ble kjent at Jernia la ned driften. Etter dette har dato, etter dato for den nye restauranten kommet ut. Men nå mener Wilhelmsen at de skal ha tingene på plass «litt ut i det nye året».

– Hoveddelen av restauranten blir lik som før, men med ny innredning. Det blir en bra ting for kundene våre, og en bra ting for oss at vi får et mer effektivt og fremtidsrettet lokale for vårt konsept. Vi er glade for det gode samrabeidet vi har med Thon både her i Alta , men også med våre mange avtaler nasjonalt.

– Vi åpnet i 2010, så det er klart at det er greit å ta oppfriskning, sier Johannessen og legger til at de fortsatt vil å ha et godt samarbeid med hotellet, selv om frokosten blir flyttet, sier han.