Her blir det gratis parkering

Politikerne sa nei til betalingsparkering utenfor rådhuset under dagens kommunestyremøtet.

Ap snudde

Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, sa at posisjonspartiene lenge var overbevist om at tanken om å innføre betalingsparkering foran Alta rådhus var riktig tenkt.

– Da vi lanserte betalingsparkering i budsjettdebatten var vi sikker på at det var en knakende god tanke. Da var vi sterk i troen på at betalingsparkering ville rydde opp i parkeringsforholdene i området. Når vi nå har fått saken vurdert ser vi mange gode argument for å ikke innføre betalingsparkering nå, påpekte Østyngen.

Han viste til at det ville bli mer parkeringsareal tilgjengelig når brannstasjonen ble flyttet, og at med innføring av betalingsparkering ville medføre problemer for andre næringsdrivende i området som ville få «tyvparkering».

MDG uenige

Det ble satt fram et bredt flertallsforslag om å ikke innføre betalingsparkering ved rådhuset inntilt videre. Bak forslaget stod alle partiene med inntak av MDG.

– MDG synes det er synd at posisjonspartiene har snudd i denne saken. Det er helt på sin plass med parkeringsavgift ved rådhuset. Det er rettferdig med tanke både på kommunalt ansatte og besøkende av ulike kommunale tjenester. Det vil gi en likhet mellom ulike virksomheter med tanke på de som er lokalisert til Alta sentrum, sa MDG-representant Fronde Lindal og lag til:

– Saksframlegget er også etter vår mening i overkant negativt. Det tar ikke hensyn til de mange positive effektene og overfokuserer på negative.

MDGs Frode Lindal og Senterpartiets Jan Martin Rishaug stemte mot forslaget om å beholde rådhusplassen som gratisparkering.