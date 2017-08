– Det er så praktisk å ha soveplassen med

I en stor grønn Landrover holder Maika Speck og Clemens Mayer fra Düsseldorf på å pakke sammen «soverommet» på taket. De er i Norge for aller første gang. Hvorfor de kom?

To som lever i nuet

– Det stemmer. Vi tilbyr elvebåtsafari og måltider i lavvoen. Gjestene kan få servert tradisjonell mat, som finnebiff. Eller de kan dra på elvebåtsafari. Da blir de hentet rett her nede, forteller Vårin Larsen hos Camp Alta.

– Andre ting vi kan gjøre for å tilpasse oss fremtiden, er å tilby mer. Som Camp Alta, som har videretuviklet med å tilby opplevelser, skryter Folke Strand av naboen.

– Vi synes det er veldig fint her, selv om vi ikke har prøvd hyttene da, sier de.

– Jeg husker jo at vi dro på campingferie og bodde på hytter før i tiden. Jeg var på slik ferie med foreldrene mine, sier Jon og ler.

– Vi ser mange bobiler på campingplassene. Det kan synes som at folk foretrekker det. Men så er det jo det at det er mange flere bobiler nå, og da er det ikke så god plass på rasteplassene, tror Tove-Sissel.

– Og så er det jo den sosiale delen! Det er så mye hyggelige folk her på campingen. Og veldig hyggelig personale, synes Tove-Sissel.

– Vi kommer hit for å få strøm, og så er det godt med ordentlige dusjforhold, forklarer Jon.

Turen nordover har gått bare fint. De stopper gjerne på rasteplasser, pauser litt og beundrer naturen. Men de synes det er best å overnatte på campingplasser.

Paret fra Nes har hatt denne bobilen i seks år, og hatt mange turer allerede. Vi møter dem på Strand Camping & Apartments i Øvre Alta. Vel har de stått opp, men har det ikke travelt med å dra videre. Bak i bilen er det en dobbeltseng og bad, her er kjøkkenavdeling og en salong, som også kan bli seng. Det er et lite, praktisk hjem.

De har sovet på taket av bilen, og der har de det helt ypperlig. Teltet er ekstrautstyr til land roveren.

– Vi kan sove hvor som helst, og lager mat ute. Men det er også godt å komme inn på campingplassen og få dusje, forteller Maika Speck.

Hørt om ran

Selv om mange camper ute i det fri og på rasteplasser, har dette paret inntrykk av at mange gjerne vil inn på campingplassene når natta kommer.

– Selv om det er deilig med den frie naturen, er det også trygt å sove inne på campingplassen, sier Jon.

Både nedover i Europa, og nå i sommer i Sverige, hørte de om ran av bobiler

– I Sverige ble en stoppet av folk som trengte hjelp med bilen. Det sto en dame med et lite barn på veien. Og da bobilen stoppet, kom det mange til og ranet dem. Dette ble vi advart mot nå i sommer, forteller Tove-Sissel.

På denne ferien har alle overnattinger vært på campingplass.

Hvile når de vil

Paret Attestog bruker bobilen aktivt. Det kan like gjerne bli mindre helgeturer til venner, eller en helgetur til Sverige. De reiser bare om sommeren, og åpner sesongen til påske.

– Det er så praktisk å ha soveplassen med seg. Her har vi alt vi trenger, og vi har campingstoler og fiskeutstyr. Og blir vi trøtte, stopper vi bare og hviler oss litt, ler Jon og peker inn mot senga.

Hotellrommet har de med

Når Jon og Tove-Sissel drar på tur, har de overnattingsplassen med seg. De har også campingstoler og bord, yndlingsbøkene og alt de ellers skulle trenge. Det er fine pledd fra Nordkapp i stolene, og noen souvenirbamser har fått sine plasser.

– Vi har fått øynene opp for å feriere i Norge, og vi kommer garantert tilbake hit, sier de.

Hytte har de forresten også, men den er det datteren som bruker nå om sommeren. Mor og far tar i stedet landeveien fatt, og koser seg godt i gode bilseter, høyt over veien og med en fantastisk utsikt over fjorder og fjell.