– Ei løype som skiller

Lørdag morgen startet Sigurd Beldo, Geir Elde og Merete Erga ut på Crew-rittet som er satt opp for de som vil være med å arrangere årets Offroad Finnmark, men likevel har lyst å sikre seg finishertrøyen.

Vel 36 timer senere kom de i mål etter å ha opplevd alt finnmarksnaturen kan by på av sommervær... og ekstremt flyvedyktig mygg!

– Vi hadde en begivenhetsrik tur hvor det gikk fra det varmeste været man kan tenke seg til det våteste man kan tenke seg, sier Beldo til A-sporten.

Krevende løype

Årets 300-trasé går helt opp til over 800 meter over havet (Cuorvunjavri på Vestfjellet) og er ifølge Beldo mer krevende enn fjorårets løype.

– Traseen er tøff, men det skal Offroad Finnmark være. Man skal høyere enn tidligere og spesielt første halvdel er tøffere i år enn i fjor, så det gjelder å ikke starte for hardt. Om man kommer til Masi uten å ha brukt for mye av kreftene så tror jeg det skal være greit å fullføre, sier han.

Sjekkpunktet i Masi er 157 kilometer ut i den totalt 291 kilometer lange løypa.

– I fjor syklet Daniel Boberg Leirbakken og Kaj Helge Helgesen i mål som vinnere vel 19 timer etter at de startet ut. Hvordan tipper du vinnertiden blir i år i forhold til i fjor?

– Det er vanskelig å si. Det er som sagt en tøff trasé og det kan bli krevende forhold, men det har vist seg i alle disse årene at de beste klarer å holde veldig høy fart selv om trassen er tøff. Kanskje vil de bruke litt lengre tid i år enn i fjor, men jeg er i alle fall bra sikker på at årets løype vil skille mye mer mellom de beste og de nestbeste.

Ikke rødlistet

– Hvordan var møtet med myggen på vidda?

– Vi kan definitivt melde at myggen absolutt ikke er rødlistet. Vi opplevde den også som meget flyvedyktig selv i regnvær og det viste seg å være vrient å få smurt seg godt nok når myggoljen renner av i regnværet, sier han med et smil.

Over fylkesgrensa

Mens de som skal sykle 300-kilometeren må vente til torsdag med å sette fart ut på Finnmarksvidda skal deltagerne på OF700 starte ut i morgen (tirsdag). Beldo kjenner også godt til traseen de skal gjennom da han selv har deltatt også i det lengste rittet tidligere år.

– 700-traseen er igjen lagt via Kvænangsbotn og Bidjovagge, som den har vært tidligere år, og deltagerne kan vente seg en magisk reise som byr på alt Finnmarksvidda har å by på, sier Beldo som nå gjør seg klar for dugnadsjobbing utover uka.

– Jeg skal i hvert fall til Masi og mener jeg blant annet har fått oppgaven med å kjøre litt ATV, avslutter han.