– De er jo fascinerende og søte dyr

Mini-alpakkafarmen ved idylliske Altaelva i Storgjerdet, får barna til å smelte med hendene full av fôr.

– Den dyreste alpakkaen jeg vet om selges for 3-400.000 norske kroner. Det er en Australia-importert hingst som heter The Investor. Navnet sier jo litt om prisen, forteller Eva Paulsen, som er eier av de sju huacaya-alpakkaene ved virksomheten Steinfoss Alpakka. Hun forsikrer om at de langhalsede kameldyrene som er inngjerdet i hennes egen bakgård ikke kostet like mye.

– De billigste dyrene selges for 15.000. Det er gjerne vallaker, kastrerte hingster.

Under besøket knuser Paulsen den kjente myten om at alpakkaer spytter. De spytter iallefall ikke så ofte.

– Den kan spytte hvis den føler seg truet, men det er som regel i kontakt med andre dyr i krangel om matfatet. Ofte hveser den først, for å advare.