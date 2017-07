– Kjeltringene er greie og snille de, når de bare er edru

Sentralt i rommet er radioantennen og den bittelille, nye selvbygde 5-watts radiosenderen som han kommuniserer med radioamatører over store deler av verden med. Loggbøkene som dokumenterer hobbyen inneholder langt over 1000 ulike kontakter verden over. Alle som treffes på radiobølgene, sender postkort til hverandre – og bøkene til Are er smekkfulle.

En av de mer spesielle sakene Meedby har jobbet med, er den han kaller for 13-tallssaken, eller øksedrapssaken fra Gakori for nokså mange år siden.

– Under alle min år som politijurist har jeg ikke en gang fått ukvemsord slengt etter meg. Og det til tross for at jeg har sørget for at rundt 800 dommer er avsagt i herredsretten og tingretten, de fleste etter ordinær hovedforhandling og noen som tilståelsessaker.

– Jeg så at det ville bety klare fordeler for meg å ha jobbet i staten før jeg ble pensjonist og det har betydning for pensjonen, sier han. Som før han startet som politiadvokat, var fast forsvarer for Alta herredsrett i 10 år, den gang han drev sin egen praksis i felleskap med Harald Høgseth og Bjørnar Leistad.

Etter å ha vært jurist i justisdepartementet ett år og dommerfullmektig i Harstad i to år, var Meedby politifullmektig i Arendal i tre år, før han i 1981 flyttet til Alta, hvor han hadde planlagt å bli i to år.

At han nå er aktivt med i Alta musikkorps som klarinettist har å gjøre med at han spilte i sin ungdom, deretter la han vekk instrumentet, før han fant på å ta opp igjen musikken.

Leser gjør han gjerne, men lite krim, fordi han synes mye av dagens krim er for dårlig, for kjedelig. Da er krigshistorie mye bedre. Og gjerne om Narvik og krigen der.

– Jeg tror det er viktig å holde hjernen frisk og i sving med noe.Jeg innbiller meg at det blant annet skjer ved at den får utfordringer som går utenpå det dagligdagse, det glatte som finnes i ukeblader og liknende publikasjoner, sier han.

– Med naturfaglinja fra gymnaset, er det kanskje ikke unaturlig at jeg er opptatt av litt matematikk og fysikk, flirer han. Han tar fram en bibeltykk bok hvor det står KALKULUS med store bokstaver. Meedby blar opp på en for journalisten ubegripelig formel og gjør et forsøk på å forklare...

Meedby er født i Tromsø i 1948, hvor faren var dommerfullmektig og politifullmektig. De flyttet til Lambertseter i Oslo og det ble oppvekst i en OBOS-blokk. Stadig har Meedby sitt medlemskap i OBOS, selv om familien flyttet til Narvik i 1961 da faren ble landets yngste sorenskriver, med sine 46 år. Kanskje ikke så rart at Are gikk i farens juridiske fotspor.

– Det er litt pussig at så mange på død og liv skal ha forsvarsadvokater sørfra og tror at det gir større sjanse for å bli frikjent. Sannheten er jo snarere den at advokatene i Alta, Hammerfest, Vadsø eller Kirkenes har langt større prosedyrepraksis og erfaring enn de som hentes fra de store og kjente advokatselskapene sørpå. Dette kan jeg si etter såpass mange år på begge sider i jussen, fiosoferer Meedby og ler.

– Avdøde ble drept 6. desember i Gakoriveien 13 – og drapet kan ha skjedd klokka 13, selv om nøyaktig dødstidspunkt ikke ble avgjørende for domfellelsen av den utenlandske kvinnen. Hun ble domfelt den 13. juni klokka 13.00 og fikk 13 års fengsel. Dommen ble anket til lagmannsretten som satte straffen ned til 12 år, fordi kvinnen som ble dømt ble dømt for medvirkning til drap.

Dette var en spesiell sak som fikk stor oppmerksomhet. Ellers har det gått mye i mer trivielle krimsaker som promillekjøring, vold, innrbudd og tyverier, foruten kanskje den litt større sedelighetssaken som ble avdekket i Kautokeino for mange år siden, der en rekke yngre jenter var blitt misbrukt mot betaling i form av kontantkort for mobiltelefon og sigaretter, erindrer politipensjonisten.

Kontakten med «FI»

I Heimevernet var Meedby løytnant og personelloffiser. Under en øvelse for mange år siden fikk Meedby, som allerede den gangen var en ivrig radioamatør, kontakt med fienden via amatørradioen.

– Det var litt spesielt at vi rigget opp en antenne ute på Kvenvikmoen og morset oss på lufta med signaler CQ, eller som ungdommen i dag kjenner som «seek you». Midt under den store øvelsen som ble kalt for Øvelse Alta, satt jeg på en frivakt og morset med en russisk radioamatør, så kan man spørre seg selvfølgelig om dette var noe POT visste om den gangen, altså det som heter PST i dag, tenker Are høyt, for han tenker.

– Jeg kom til å tenke på at da jeg et par somre vikarierte ved politikammeret i Narvik, det var da Ahmed Bouchiki ble drept i saken som ble kalt for Lillehammerdrapet, at POT hadde en liste over alle radioamatører, hisker Meedby.

Det var på den tiden alle politikamrene hadde sin egen teleks-maskin som skrev meldinger i kode på hullbånd. Og da Nord-Norges Salgslag feilaktig fikk inn meldingene som skulle til politikammeret.

– Men det var en tid da det var lang færre sjefer og mindre byråkrati i politiet. Den siste tiden jeg jobbet som politiadvokat gjorde jeg et eksperiment. Med svært mange sjefer og ledere, er det mye informasjon som flyter rundt i systemene. Alt for mye, skulle det vise seg, for mitt eksperiment gikk ut på at jeg i løpet av en uke skulle lese alle mailer om alt som fløt i systemet mellom polititoppene.

Jeg satt og leste en hel uke, slik vi ble pålagt å gjøre for å holde oss oppdaterte. I løpet av den uka ble ingen saker avgjort, ikke en eneste, fordi den pålagte lesingen tok all tid, sier Meedby. Han lar det skinne tydelig gjennom at dagens politi etter hans mening er overadministrert.

– Når du sitter med radioutstyret ditt og sender signaler i morse, hender det noen gang du også drømmer i kort-lang-kort om natta?

– Neida, det gjør jeg ikke. Tidligere hadde jeg en 100-wattssender som jeg kunne komme godt og vel på den andre siden av jordkloden med. Nå har jeg en 5-watts, og selv den kommer jeg godt ned på kontinentet med. Husk at Kon-Tiki-ekspedisjonen hadde bare en sjuwatts sender, som de kom ut til verden med, sier han.

Inne på gutterommet har Meedby flere plastbokser av typen tre for hundre på Europris, eller kanskje det var Coop Extra. Hver boks er fylt med ulike typer elektronikk, nær sagt til randen, og hver eske er del av et byggesett. Nå skal han bygge en 20-watts sender og har akkurat bygd en FM-radio.

Kort politisk karriere

For mange år siden var Are B. Meedby vara til kommunestyret for SV. Han ble spurt om å stå på lista og ga etter hvis han kunne få en av de siste plassene. Med tilstrekkelig slengere og kumuleringer havnet han så høyt oppe at han ble vara til kommunestyret og medlem av et av hovedutvalgene. Det viste seg at Meedby syntes politikere flest var lite å stole på, etter at de var valgt.

– I kommunestyret tok jeg ordet bare en gang og det var da en såkalt homoplan ble diskutert. Frp var mot, men jeg sa at statistisk sett er det helt sikkert en av medlemmene i kommunestyret som selv har en homofil i familien, så denne planene mente jeg det var riktig å gå inn for. Det var med lovendringen fra 21. april 1972 i bakhodet at jeg tok ordet, for straffelovens paragraf 113 andre ledd, som slo fast at seksuelt samkvem mellom menn ikke var lov, den var opphevet. Og husk det sto ingenting om samkvem mellom kvinner og kvinner, sier han, flirer rått og kikker over brillene.

Mye godt å si

Så slår han fast at politikken ikke var noe for han, men at han har stor respekt for alle dem som bruker mye av sin tid på å forvalte demokratiet.

Som politiadvokat har Meedby bare godt å si om forholdet til domstolene og til forsvarerne.

– En aktor skal være objektiv, forsvarerne skal stå på for sine klienter og så er det opp til dommerne å avgjøre sakene i retten. For meg har alle parter vært greie å forholde seg til, profesjonell opptreden er gjennomgående.

– Når du spør om Eirik Jensen versus Gjermund Cappelen, så kjenner jeg ikke til det systemet som er beskrevet, men at det i politiet i Oslo og omkringliggende distrikter er folk som har oppført seg på helt andre måter enn ved et landsens lensmannskontor, virker innlysende. Det blir spennende å se hva dommerne kommer til i denne saken, hvor det er påstand om så store summer som skal være mottatt av en politimann fra en kriminell, sier Are B. Meedby, engasjert og reflektert.