– Når man kjenner lukta av nylagt asfalt, åhh, det er bare herlig!

– Så langt går det veldig bra. Vi er et lite miljø og de fleste kjenner hverandre. Jeg har aldri møtt på noen motstand fordi jeg er jente, sier Holmgren, som forteller at det sakte men sikkert begynner å komme flere kvinner inn i asfaltbransjen.

Årene i Veidekke ga mersmak og Karoline valgte derfor å utdanne seg til ingeniør, noe som førte henne rett ut i jobb som rådgiver hos Statens vegvesen og nå altså som byggeleder for asfaltlegging. Som har vært målet hennes.

– Ja, Karoline er blitt leder for kontrakter, som vi må regne knallhardt på. Hun er veldig dyktig og vi er veldig stolte av å ha henne i bransjen, sier en veteran innen asfaltlegging hos Veidekke, Yngve Opgård fra Tverrelvdalen. Opgård tror det er sunt for miljøet at det er jenter innblandet i materien.

– Ja, det holder humøret på guttene oppe, ler han.

Mamma var sprengningsbas

Karoline har på mange måter vokst opp med vei -og anleggsvirksomhet.

– Både mamma og min avdøde stefar jobbet i det gamle vegvesenet og mamma ble etterhvert sprengningsbas på Langfjordveien. Nå er hun akuttsykepleier og har gått helt andre veien. Og det er det som er så fint. Man kan bli det man vil og det er ingen som trenger å bli der de startet, sier Karoline, som selv gikk allmennfag på videregående.

Regn og atter regn

Altaposten treffer Karoline på Aronnesveien halv elleve på kvelden. Det blinker fra anleggsbiler og trafikklys og bilene som skal forbi må finne seg i å vente på klarsignal fra hyggelige arbeidskarer med stoppskilt i handa. Heldigvis er de fleste bilistene tålmodige og viser hensyn, sier Karoline, som hadde håpet at asfalten kunne legges ut denne kvelden. Men den gang ei.

– Vi har ikke vært så heldige med været så langt denne sommeren. Så lenge det regner kan vi ikke asfaltere. Da blir det fukt på veien og vedheftet blir ikke bra, forklarer byggelederen.

– Hva gjør dere da? Går hjem og legger dere?

– Ja. Men fresen er ikke avhengig av regn, så Veidekke har hatt kontinuerlig fremdrift likevel. Nå er vi ferdig med forarbeidet i Bossekop, så nå venter vi bare på å begynne å asfaltere. Forhåpentligvis blir det i morra. Men været kan vi ikke gjøre noe med, så vi må bare krysse fingrene og vente, sa hun tidligere denne uka.

Hobby å sjekke veier

Karoline trenger uansett ikke være oppe hele natta, da hennes jobb går ut på å utarbeide kontrakter, det vil si planlegging av tiltak og behov, og oppfølging av kontraktene i utførelsesfasen. Kontrakten de nå holder på med er det altså Veidekke som har fått. Karoline innrømmer at hun har problemer med å kjøre langs en vei uten å legge merke til standarden.

– Det er vel nesten blitt en hobby å legge merke til om det er krakkelering, og er det det så noterer jeg det ned. Selv om jeg ikke er på jobb, sier hun.

– Så yrkesstoltheten er på topp?

– Ja, har vi vært med på legging av en vei, så følger jeg med på om ytterkantene er bene eller ikke. For det er viktig. Det skal ikke være noe slurv. Venninnene mine bruker å si til meg at snart kan de også begynne å jobbe med asfalt, for de vet nesten like mye som meg. Så ja, man blir litt miljøskadet, sier Karoline og skratter.