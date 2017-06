Har kinderegg-løsning

– Ja, dette vil vi påstå er en vinn-vinn-løsning, sier Nina Hermansen, instituttleder for barnevern og sosialt arbeid ved Norges arktiske universitet, campus Alta.

– Tallene er skyhøye og dette er vi nødt til å ta på alvor Oppvekstsjefen klar på at flere yrkesgrupper må inn i Alta-skolene for å løse ungdommens problemer.

Løsningen hun sikter til er at universitet nå tilbyr sin kompetanse ut i Alta-skolene, med tanke på at Alta kommune ønsker flere yrkesgrupper inn i skolene, for å bistå elevene på det sosiale plan.

– Vi på Institutt for barnevern og sosialt arbeid er klar for samarbeid med kommunen når det gjelder å styrke flerfaglighet og få flere yrkesgrupper i ungdomsskolene. Vi kan inngå avtaler som sikrer forsknings- og utviklingsprosjekter på dette feltet, samt avtaler om studentpraksis, seminarer og så videre, utdyper Hermansen.

Overrasket oppvekstsjef

– Ensomheten er det farligste 30 prosent av jentene i tiende klasse i Alta plages av depressive symptomer.

Ungdata-undersøkelsen som nylig ble offentliggjort bekrefter at mange elever sliter med depressive plager og ensomhet. Dette har fått Alta kommune til å vedkjenne at det trengs andre yrkesgrupper inn i skolene enn bare lærerne. Oppvekstsjef Rikke Raknes sa i forrige uke til Altaposten at hun ble overrasket da hun kom til Alta og oppdaget at man ikke hadde miljøarbeidere og sosionomer på de store ungdomsskolene.

Sammen med inspektør Trine Gleine ved Sandfallet ungdomsskole sa Raknes i et intervju med Altaposten forrige uke, at dette tvinger seg frem, men at det naturligvis også er et spørsmål om økonomi. SV-politiker Tommy Berg sa til Altaposten at vi ikke har råd å la være. Og nå ser det altså ut til at deler av løsningen ligger rett foran føttene til både administrasjon og politikere.

– Vi tenker at kommunen ansetter miljøarbeidere, mens vi bidrar med prosjekt, kompetanse og studenter, sier Hermansen.

- Vi må se ungene våre! - Tror vi at det å delta på flest aktiviteter er det som gjør barna lykkelige, spør fembarnspappa.

Hun ser naturligvis lyst på fremtiden til sine studenter, når kommunen har bebudet at de vil ha flere miljøarbeidere i skolene. Et grep hun synes er meget klokt.

– Miljøarbeidere skal være trygge voksenpersoner som ikke skal vurdere elevene faglig, men være synlige i skolemiljøet. Hensikten er å støtte opp om elevene, sier Hermansen, som påpeker at miljøarbeiderne har mulighet til å følge opp enkeltelever på en annen måte enn både lærerne og helsesøster. Instituttlederen sier at det i dag finnes noen barnevernspedagoger og sosionomer på skolen, men at de jobber med tiltaksarbeid mot den enkelte og ikke med miljøarbeid.

Glad oppvekstsjef

Oppvekstsjef Rikke Raknes jubler over initiativet til UiT.

– Det er helt supert! Vi samarbeider mer enn gjerne med universitetet om dette. Jeg ser frem til å drøfte dette nærmere med Nina og se mer konkret på hva vi kan få til sammen, sier Raknes.