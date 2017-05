– Kunne ikke vært bedre. Tid er også penger!

Hun forteller at før G-travel chartret flyet, eller kjøpte opp alle flysetene, gjorde de en liten research blant sine forretningsforbindelser i Alta.

– Vi ringte rundt til de største bedriftene, som vi vet bruker å reise på firmaturer, og da vi hadde en sikker grunnbestilling i bunnen, så satset vi. Og det gikk over all forventning, fastslår Hilton fornøyd.

Tid er penger

Hun og teamleder hos G-travel, Mai-Brith Hermansen, var med som guider på turen og sørget for at altaværingene fikk et toppers opplegg, med blant annet tur til Auschwitz, inkludert lokal guide. Prisene lå på fra 8000 kroner og oppover, og det inkluderte fly, tre hotelldøgn med frokost, og transport til og fra flyplassen i Krakow.

– Vi betalte cirka 20.000 for oss to, og med tanke på at man kan reise rett fra Alta og slippe turen innom Gardermoen, og kanskje en eller to overnattinger, så var det verdt det. Tid er også penger, sier Gunvor Kjeldsberg, som synes Krakow var en vakker og ren by.

– Var det slik at man vasset i altaværinger?

– Nei, det var heller sånn at vi måtte se litt etter om vi så noen, i og med at vi reiste alene, sier Kjeldsberg.

Julemarked i Tallin

På flyet opp og ned haglet superlativene over det nye tilbudet, ifølge Gunvor.

– Det var bare positive kommentarer. Jeg kan ikke huske å ha hært et negativt ord, sier Gunvor, som har lyst til å hive seg med når G-travel planlegger en ny direktetur. Denne gangen til Tallin.

– Ja, vi ønsker å sette opp en tur til Tallin i desember når julemarkedet har åpnet. Og da er det viktig at altaværingene bestiller i god tid. Ellers blir det ingen tur, advarer Hilton.