Ber Høyre tenke på Loppas beste

I en redegjørelse viser Loppa Ap til avisartikkel i FD og en sak som fikk førstesideoppslag i Altaposten sist fredag. Saken strekker seg tilbake til forholdet mellom ordfører Steinar Halvorsen og varaordfører Stein Thomassen og deres parti, Høyre og Ap, utløst av spørsmålet om Loppa bør slå seg sammen med storebror Alta. Isfronten kulminerte i oppvask etter at Thomassen ble valgt inn i styret i det interkommunale avfallsselskapet Vefas.

– Vi har problemer med å se hva Loppa Høyre ønsker å oppnå i denne saken, utenom å sverte Stein Thomassen. Loppa Ap ønsker å se framover og jobbe hardt med å utvikle kommunen i positiv retning. Vi foreslår at Loppa Høyre gjør det samme, sier leder i Loppa Ap, Kim Gøran Pedersen.

– Ingen tillit

Påstanden fra Loppa Høyre ble ramført av Ståle Sæther, og han sier blant annet følgende om varaordfører Stein Thomassen:

– Styret i Loppa Høyre har ingen tillit til Stein Thomassen. Han er kun ute etter makt og posisjoner. Kommunens interesser kommer i andre rekke. Måten han har hoppet fra parti til parti viser med all tydelighet hvordan han fremmer sine personlige interesser, sa Ståle Sæther på vegne av Loppa Høyre.

Påstanden fra Loppa Høyre er at flertallet i formannskapet har brutt loven med å innstille Stein Thomassen til nytt styremedlem i VEFAS, og at han som allerede eierskapsrepresentant (representantskapet) ikke var valgbar til styret. Påstanden er at det ble informert om dette i møte, men at Thomassen likevel ble pekt ut av flertallet. Loppa Ap skriver derimot i sin redegjørelse:

«Valgkomiteen i Vefas hadde sitt første møte 18. januar 2017. Det var svært god tid for ordføreren, som medlem i valgkomiteen, å ta denne saka om innstilling av styremedlem og varamedlem i Vefas IKS til behandling i formannskap og evt. kommunestyre i god tid. Dette kunne f.eks. skjedd i formannskapsmøte 2. mars og kommunestyremøte 16. mars.

Istedenfor ble det innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte 4. april for å behandle denne saka. Innkallingen ble sendt ut under 1 dag før møtedato, som også var siste dag for innspill til Vefas! Det var dermed svært liten tid til å finne kandidater. Loppa AP kontaktet flere aktuelle kandidater, men de fleste trakk seg, bl.a. fordi de fikk for liten tid. Det er absolutt mulig å spekulere i at den korte fristen var planlagt for å gi de andre partiene dårlige betingelser for å finne kandidater til vervene.»

Blokkerte for flertallet

Ap-leder Kim Gøran Pedersen avviser at det ble redegjort for at Stein Thomassen som ble utpekt med stemmetallet 3-2 i formannskapet, ikke var valgbar ifølge loven. Ap og deres støttespillere ønsket Thomassen inn i styret fordi han var kvalifisert, og blant annet har gjort en god jobb for Loppa i styret for Alta Kraftlag. I redegjørelsen fra Loppa Ap pekes det på at Høyre og ordføreren bevisst blokkerte for at flertallets ønske skulle bli i tråd med loven. Her heter det:

«En konsekvens av dette valget var at kommunestyret måtte velge ny eierrepresentant. Ordføreren skulle da ha innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte slik at formannskapets innstilte kandidat kunne bli valgbar iht. IKS-lovens § 10 4. ledd. Dette ble ikke gjort. Istedenfor valgte ordføreren å bestille en juridisk vurdering for å bestride et demokratisk flertallsvedtak i et folkevalgt organ.

Stein Thomassen ble enstemmig innstilt til styreverv av valgkomiteen i Vefas, der ordføreren i Loppa sitter. Hvis ordføreren visste at Thomassen ikke var valgbar, hvorfor tok han da dette ikke opp i valgkomiteen? Han burde vel være forpliktet til dette, burde han ikke?»

– Lov og regler fulgt

Stein Thomassen trakk seg skriftlig som eierskapsrepresentant på representantskapsmøtet før styret skulle velges. Det for å bli valgbar til styret i Vefas. Loppa Ap slår fast at Loppa kommune har fulgt loven og at Vefas har holdt seg til spillereglene. De skriver:

«Og til påstanden om at Loppa formannskap har gjort noe ulovlig ved å innstille Thomassen til styrevervet: Det er uansett ikke ulovlig å innstille til valg av en ikke valgbar person, det er et evt. valg som vil være ulovlig. Dermed er det ikke Loppa formannskap som evt. ville ha gjort noe ulovlig, men Vefas.»

Sverte-kampanje?

– Å beskylde Stein Thomassen for kun å ha økonomiske motiver for å ønske seg styreverv er et ufint personlig angrep på han. Vi tror at det generelt er mange motiver for å ønske slike styreverv, også økonomiske. Det sentrale må likevel være at Stein har kunnskap og kompetanse som vil komme Vefas til nytte i tida framover. Da bør Loppa kommune være fornøyd med sitt forslag, og eierne av Vefas IKS fornøyd med sitt valg, er oppfordringen fra Loppa Ap og leder Kim Gøran Pedersen.