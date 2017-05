Trollbandt ungdommene

Alta kultursal var fylt til randen av 9. klassinger fra Alta, Hammerfest og Kvalsund under «Energy on the loose», et samarbeidsprosjekt mellom en rekke aktører i næringsliv og offentlig sektor. Formålet med kunnskapsshowet, som de kaller det, er å vise de mulighetene som finnes i Nord-Norge innen energisektoren.

– Grønt og genialt

Blant de 430 elevene som var kommet for å få med seg foredraget, var Lone Opgård og Anders Røsten Vegge fra Sandfallet ungdomsskole i Alta.

– Det mest spennende var nok naturfageksperimentene Selda Ekiz gjorde for oss, men også Trine Lise Olsen vil jeg huske, forteller Opgård entusiastisk.

Vegge innrømmer at han ikke har satt seg helt inn i hva som kommer til å skje i løpet av dagen, men er uansett sikker på at det blir både spennende og interessant.

– Vi kommer kanskje inn på dette med miljøbevissthet og sånt. Vi går på mange måter inn i en fremtid hvor det blir viktig med miljøspørsmål. Så det å få ungdom til å tenke på dette på nye måter, tror jeg blir meget bra, sier han.

Mye latter

Det var flere spente fjes som rykket inn dørene på kultursalen for å få med seg kunnskapsshowet, selv om hovedattraksjonen for mange kanskje er Selda Ekiz fra NRK-programmet Newton. For Ekiz er dette andre gangen hun opptrer sammen med Energy on the loose i Alta.

– For det første, så får jeg sprengt ting og gjort eksperimenter. Men samtidig synes jeg det er viktig å få møtt ungdommen for å vise frem mulighetene som finnes lokalt, uansett hvilken vei bransjen går. Ikke bare i Alta, men i Tromsø, Kirkenes, Mo i Rana, Narvik og andre steder Energy on the loose opererer, sier Ekiz.

– Vi ønsker å møte de som skal velge sin fremtid til høsten, for å fortelle om energisektoren. Fordi det er ikke tvil om at det er for lite informasjon i skolen, sier grunnlegger av Energy on the loose Vidar Haukebøe.