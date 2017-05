Petter fant veien hjem

For en drøy måned siden slapp Petter Carlsen sitt fjerde album. Altaposten tok det umiddelbart og grundig under lupen og ga toppkarakteren. Fredag gjestet Carlsen hjembyen på sin lanseringsturné gjennom inn- og utland. Rocketempelet City Scene var rigget til sitte- og lytte-konsert, og tidspunktet for konsertstarten, klokka 22.45, luktet det ny tidlig-rekord av.

Årsaken er selvsagt at «Glimt» er så langt fra hæla i taket-musikk som det er mulig å komme. 110 publikummere satt som tente lys mens Carlsen var i aksjon på hjemmebane. Apropos hjemmebane: antakelig har ingen annen artist opptrådt på City Scene flere ganger enn Petter Carlsen, i ganske så ulike formasjoner.

Sammen med sin produsent, Wetle Holte, på trommer og tromsøbaserte Kristian S. Olstad på el-gitar, spiller og synger Petter seg gjennom hele «Glimt». Intet mindre. Denne typen konsept er det ellers bare de helt store i bransjen driver med, med et ikonisk album som feirer en eller annen årsdag. Men Petter Carlsen?

Definitivt berettiget, vil jeg påstå. Om «Glimt» blir en klassiker gjenstår å se, men det er et slags temaalbum med sorg, lengsel og undring, tro, håp og kjærlighet som rød tråd. Musikerne har skrudd litt på arrangementene, stokket om på låtrekkefølgen, og det som på albumet tar 35 minutter, tar på scenen 55.

Med et enormt arsenal av effektduppedingser skaper trollmennene Holte og spesielt Olstad klangtepper og lydkulisser, som om de var dobbelt så mange musikere – vel å merke uten å gå bananas i alt de har på lageret. Tvert imot er det så nennsomt og utsøkt at det, i all sin elegante enkelthet, tar pusten fra publikum. Lyd- og lysfolka legger siste hånd på produktet så det fryder både øye og øre. Dynamikken mellom de mer organiske og de mer elektroniske lydene, er deilig. Og når Olstad i «Majestet» og «Gnist» gir jernet, syns jeg låtene blir enda bedre enn på plate.

Hovedpersonen sjøl overbeviser, om mulig, enda mer. Carlsen fremfører det uhyre sterke låtmaterialet fra nyskiva med følelsene utenpå skjorta, vel å merke uten patetisk føleri. Symbiosen mellom stemmen, sangteknikken, tekstene og det eminente gitarspillet får det til å gå varmt og kaldt nedover ryggen på publikum. Du skal være temmelig tykkhuda hvis ikke Carlsens låter om det som betyr noe i livet, berører deg.

Carlsen byr på fire ekstranumre fra hver av sine tre tidligere, engelskspråklige skiver. Det er nydelig, men det gjør meg enda mer overbevist om at artisten på sitt nyeste, norskspråklige album har funnet hjem.

Bernhard Hienerwadel