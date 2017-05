Barnevernsansatte får støtte i lønnskampen

Hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO) i Alta kommune, Heidi Johansen, går i rette med rådmannen etter løftebrudd. Johansen synes det er beklagelig og uproft av kommuneledelsen å gi en lovnad om lønnsøkning til ansatte i barnevernstjenesten, uten at de følger opp sine konkrete lovnader.

– Vi forstår at rådmannen ikke kan rå over hvorvidt det blir lokale forhandlinger eller ikke, men vi føler behov for å uttrykke støtte til de ansatte som føler seg lurt, fastslår Johansen.

FO mener rådmannen snur saken på hodet.

– Det er ikke riktig, som han sier til avisa, at saken har vært gjenstand for forhandlinger. Hvis den hadde vært det, så ville det ha foreligget en underskrevet protokoll. Det gjør det ikke, sier Johansen.

FO har ikke hatt forhandlinger med Alta kommune etter hovedtariffavtalen om denne lønnssaken.

– Hvis det hadde vært snakk om forhandlinger, så ville alle andre parter i saken også ha vært innkalt. I FO har vi arbeidet med denne saken lenge, men det har altså ikke blir forhandlet om saken, avslutter hovedtillitsvalgt (FO) for sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere i Alta kommune, Heidi Johansen.