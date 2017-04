Her flytter de hjem – og bygger i bygdas hjerte

Byggmester Geir Svendsen AS har allerede solgt 11 av 23 eneboligtomter i nyfeltet Rishaugbakken. Det er prosjektleder Stian Svendsen godt fornøyd med.

– Interessen har vært bra. Tomtene er byggeklare, og det første huset er vi allerede i gang med å bygge, forteller Svendsen.

Midt i hjertet

Ikke bare Svendsen, men også mange andre vil hevde at Rishaugbakken har den beste plasseringen et boligfelt i Rafsbotn kan ha. Det er kringsatt av alle funksjonene Rafsbotn kan tilby. Når man står midt i feltet er det 200 meter til stadion, 150 meter til scooterløype, 180 meter til butikk, 250 meter til skiløype og 300 meter til skole. Om noe skal kalles hjertet i Rafsbotn, så må det være nettopp Rishaugbakken.

– Mange har nok gått og ventet på at det skulle komme et slikt felt i bygda. Vi ser at mange av dem som har kjøpt tomt har tilknytning til bygda og nå vil bosette seg der, sier Svendsen.

Over 800.000 kr

Tomtene selges for mellom 650.000 og 880.000 kroner. Den dyreste er også den største. Den er solgt, med rabatt.

– For å komme i gang og få inntekter fra område, ga vi 50.000 kroner i rabatt til de fem første som kjøpte. Dermed ble den dyreste tomta solgt for 830.000 kroner, opplyser Svendsen.

Totalt er det 27 tomter i området, men fire av dem er forbeholdt to parter som hadde eierinteresse i området før det ble regulert til boliger. De 12 gjenværende Svendsen-tomtene blir nå enten solgt uten betingelser, eller blir utviklet videre av Geir Svendsen AS.

Bygger selv?

– Det kan hende vi går i gang med å bygge eneboliger for salg på noen av tomtene, vi har ikke bestemt oss helt ennå. Det kan også hende at vi bare fortsetter med ordinært tomtesalg, sier Svendsen.

Feltet er på det nærmeste ferdigstilt av entreprenøren, Alta Graveservice AS.

– Vann og kloakk er gravd til alle tomtene og veiene er ferdigstilt. Det mangler bare gatelys og asfalt, opplyser Svendsen.