Får flyte på mer ekspertise

OIympiatoppen Nord-Norge, med prosjektleder Roger Finjord i spissen, offentliggjorde tirsdag det nye Team Alta der talentfulle utøvere skal samles på tvers av idretter i håp om å ta et nytt steg innen sin idrett. På lista finner vi blant andre svømmerne Kaia Viktoria Norbye (21) og Sietse Halbertsma (17) fra Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb.

– Er jeg tatt ut. Dette blir konge, sier Norbye som er den eldste i troppen og som ikke hadde fått budskapet fra Olympiatoppen før A-sporten tok kontakt.

– Nå skal jeg være ærlig å si at jeg ikke vet eksakt hva dette går ut på, men jeg vet at jeg får trene sammen med utøvere fra andre idretter og jeg ser fram til å få innspill fra dem og deres trenere. At jeg er eldre enn de andre utøverne betyr ingenting, jeg har helt sikkert mye å hente ut av dette, legger hun til.

De to svømmerne får med seg de tre landslagsspillerne i fotball, BULs Eline Hegg, Runa Lillegård og Martine Romsdal, BULs skiskytter Erlend Andersen og langrennsløper Hermann Nordstrand Fiksen, samt Alta IFs langrennsløpere Nikolai Wilhelmsen, Fredrik Nilsen og Johannes Helsvig Nilsen.

Fornøyd trener

Norbyes klubbkamerat Sietse Halbertsma og trener i Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb Tom Eirik Olsen gleder seg også over uttaket.

– Jeg er i en periode hvor jeg har utviklet meg mye og ser fram til å dra nytte av ekstra ekspertise. At jeg fikk være med er helt fantastisk, sier Halbertsma som har fulgt i Norbyes fotspor fra Karasjok til Alta for å gå videregående skole.

Olsen er med i trenergruppa som skal bestå av 31 trenere fra alle idrettsmiljøene som meldte interesse.

– Jeg er strålende fornøyd med at både Sietse og Kaia kom med, men også jeg som trener kan hente mye ut av dette. Og lærdommen jeg og utøverne får kan vi ta med oss til resten av klubben, sier Olsen og legger til:

– Jeg så bare i påska da vi var samlet ti svømmetrenere fra seks klubber hvor mye erfaring som ble delt. Når jeg nå får ta del i en gruppe trenere fra mange forskjellige idretter så er det klart man lærer mye. Et eksempel er startøyeblikket i svømming kontra friidrett. Jeg har mange ganger tenkt jeg skulle kontakte friidrettstrenere for å få hjelp til starten. Nå skal det skje og det er mange andre paralleller man kan trekke mellom de forskjellige idrettene, sier Olsen.

23 nominerte

Roger Finjord forteller at de har plukket de ti utøverne blant 23 nominerte. 48 trenere meldte sin interesse og alle miljø har fått med en eller flere blant de 31 som tar del i trenergruppa.

– Vi valgte en nedre aldersgrense på utøversiden til de som skal starte på videregående skole. Kaia Norbye, som har et stort potensial, er ferdig på videregående for noen år siden og er den eldste vi plukket ut, sier han.

På lagidretter satte de et krav om landslagsnivå, der de tre uttatte BUL-spillerne alle har vært i løpet av de siste månedene på henholdsvis J16 (Hegg og Lillegård) og J17 (Romsdal). I individuelle idretter må utøverne kunne vise til resultater i eller like under norgestoppen.

– Vi har spesielt sett på jevnheten av prestasjoner, resultater over tid og utviklingen de har hatt. Vi har hatt tett dialog med de forskjellige miljøene og satt oss grundig inn i hver enkelt utøver, sier Finjord.

De ønsket ikke en for stor gruppe med utøvere i starten og satte taket på ti, men det betyr ikke at det er stengt for de som ikke kom med i første omgang.

– Utøvere utvikler seg forskjellig og flere av de som ikke kom med i dette uttaket er like under vannskorpa. Ser vi at noen tar store steg kan de hentes inn om de ønsker det, men vi vil ikke ha gruppa så stor da vi ønsker å ha tid til å jobbe tett med hver enkelt utøver, sier Finjord.

Meningen med Team Alta, som etter hvert planlegges kopiert i andre deler av fylket, er at utøverne skal få det lille ekstra. Det planlegges blant annet en ukentlig basistreningsøkt ledet av Universitetets Sigurd Beldo. Hit vil også trenergruppa bli invitert.

– Vi skal ikke være nye trenere, men forsterke hverdagen utøverne allerede har. Vi ønsker å bidra til at alle miljø kan hente forbedringer, og når trenerne inviteres med kan de, sammen med utøverne, ta eventuell ny lærdom hjem til sin egen treningsgruppe, sier Finjord som på sikt vil legge opp til flere samlinger hvor også eksterne trenere eller toppidrettsutøvere kan bli hentet inn som forelesere.

– Samlet sett sitter disse to gruppene med mye kompetanse og vi skal forsøke å gå i dybden på ulike temaer så vi alle lærer noe. I den anledning kan vi også hente inn forelesere fra andre toppidrettsmiljø hvis vi føler behov for det, avslutter han.

Her er lista over trenergruppa:

Marie S. Pettersen - Alta SSF/NMF

Pål Grøtte - Alta SSF/NMF

Anne Strand Bjørnstad - Alta IF langrenn

Per Erik Bjørnstad - Nordlysbyen ski

Nina Heitmann - Alta VGS/Nordlysbyen ski

Daniel Strand - Alta VGS

Guri Aarøen - Alta VGS

Karl Johan Tjäder - Alta VGS

Arni Olafsson - Alta VGS

Rolf Rantala - Alta IF friidrett

Bent Kamsvåg - Alta IF friidrett

Tommy Edvardsen - Alta karateklubb

Øystein Johannessen - Alta Karateklubb

Tom Eirik Olsen - Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb

Rune Repvik - Alta IF fotball

Vidar Johnsen - Alta IF fotball

Rune Berger - Alta IF fotball

Mate Dujilo - Alta IF fotball

Håkon Danielsen - Alta IF fotball

Odd Inge Johansen - BUL fotball

Lise Lotte Lund Martnes - BUL fotball

Jon Steinar Eriksen - BUL fotball

Ottar Pettersen - Alta IF håndball

Håvard Brekmo - Alta IF håndball

Aud Hestvik - Alta IF håndball

Rune Skaufel - BUL håndball

Kristine Jørstad Bock - FiK Stein

Jørgen Andersen - BUL ski/Skiskyting

Jørn Tore Johansen - BUL ski/Skiskyting

Odd Georg Beldo - BUL ski/Skiskyting

Bjørn Stenvold - BUL ski/Skiskyting