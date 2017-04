– En milepæl for E6

Det var et stort øyeblikk for både Statens vegvesen og entreprenøren da siste salve ble skutt i Ailegastunnelen gjennom Helligfjell på E6 mellom Langnes og Storsandnes.

Fullfører strekningen

For prosjektlederen for Statens vegvesen, Torgeir Dahle, betyr det siste gjennomslaget på sett og vis fullføringen av hele strekningen fra Alta til Langfjordbotn. Dahle jobbet i vegvesenet også da veistrekningen innerst i Langfjorden ble utbedret og rassikret på 90-tallet. I går ble det slått hull i den drøyt 3,4 kilometer lange tunnelen, og i september neste år skal veien være klar for trafikk.

– Det er både gledelig og vedmodig på samme tid, men nå er denne anleggsperioden snart over, sa Dahlen etter at pensjonist Kåre Furstrand tente tjærelunta og med det fikk æren av å fyre av den siste salven i tunnelanlegget.

– Det er første gang jeg gjør dette og jeg tror kanskje denne tunnelen kommer til å ha en spesiell betydning for meg, sa Furstrand. Han har vært planprosessleder i Statens vegvesen for hele E6 Alta vest-prosjektet. Nå er han pensjonist og mange års engasjement for bedre vei til Alta, var dermed over for hans del.

Det var stor stas innenfor tunnelpåhugget ved det nye industriområdet på Langnes da siste salve gikk.

Statens vegvesen og entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) inviterte på kaffe og kaker i anledning gjennomslaget. Og dagen ble tunnelarbeidernes dag til fulle. Etter en skvett cognac «på røysa» som det heter, var det klart for fest. Fra bløtkake og kaffe til middag på Folkets Hus. Entreprenørens folk hadde god grunn til å feire jobben med gjennomslaget i tunnelen, der de det siste året har drevet døgnkontinuerlig skift, en uke på og to uker av, som det heter.

Mannen som var «skjenkeansvarlig» inne på steindungen, Henrik Litlahamar og tunneldriver John Evald Karlsen har begge lang erfaring fra tunelldrift. Litlabø arbeidet tre år i Hong Kong på LNS sitt store kloakktunnelsystem og har blant annet vært operatør på fullprofilmaskin. Willy Evald Karlsen har vært hos LNS siden 1991 og har jobbet ved anlegg på Island, Færøyene og Svalbard. Nå kan det tenkes han skal til rubingruva som LNS driver på Grønland.

– Det kan bli neste jobb, for det er et spennende prosjekt, sier Karlsen.