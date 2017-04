Her er det «action» også gjennom påska

Påskefestivalen

Det er på indre strøk det skjer, med flotte festivaler i både Kautokeino og Karasjok. Det er høydepunkter på rekke og rad, men vi nevner spesielt Sami Grand Prix på påskeaften i Kautokeino. Det er en festaften av de sjeldne. Hver eneste dag er det imidletid program, så det kan man sjekke spesielt på nettet. Ellers er det mulig å kose seg med god mat og suge inn stemningen som er helt spesiell i Kautokeino. I år har også Boreal satt opp egne busser fra Alta til arrangementet.

Utstilling på museet

For de som vil ta det mer piano mellom slagene, kan Alta museum være rette stedet.

– Museet har for første gang åpent hele påsken, lokker Anita Tapio. Det betyr blant annet at du kan få med deg alle den midlertidige utstillingen «Na, maid dál?». Museet har for øvrig åpent både kafeen og suvenirbutikken.

Hoteller med åpne dører

Scandic velger å ha åpne dører. Restauranten vil være åpen fra klokken 15.00 til 22.00, mens Nordlysbaren er stengt opplyses det. Thon i Alta har også påskeåpent.

Sorrisniva

Åpent hver dag frem til skjærtorsdag.

– Påsken er en god anledning for de som ikke har rukket å se hotellet enda, og for tilreisende å besøke ishotellet. Alle som besøker oss i påsken er med i trekningen av en overnatting for fire personer i sesongen 2018, sier Silje Tangen ved hotellet.

FotballkampEr du av den fotballinteresserte sorten, er mulig å få med seg to kamper 2. påskedag i Finnmarkshallen. Alta 2 sin kamp mot Mjølner 2 følges opp av A-lagets kamp mot Follo.

Aktiv påske

Selv om du ikke tar turen til Levi, er det nok av aktiviteter i Alta å bryne seg på. Folkehelsekoordinator i Alta kommune, Gjermund Abrahamsen Wik, oppfordrer folk til å ta turen til Byløyperennet med sine 4/6 poster, samt Bonuspostene (5).

– Ta også i bruk lokale anlegg, alpinbakken eller flotte skiløyper som i Bollo og Sarves, sier han.

Sarves alpinsenter

• Åpent hver dag fra 8. april til 14. april klokka 11 til 17.

Synnøve Opgård Andersen informerer også om at påskeharen vil legge ut påskeegg hver dag.

– Vi har akebakker, gapahuker, grillplass og langrennsløyper, lokker hun.

Onsdag 12. april vil det være påskepub med trubadur.

Kinopåske

Påsken 2017 kjører kinoen i Alta film hver dag og fra onsdag 12.04. til mandag 17.04 Starter de filmene kl 12.00.

– Denne påskens storfilm blir nok Fast and Furious 8, som har premiere onsdag. Forhåndssalget er i gang. For mer informasjon om filmer og program sjekk våre nettsider, sier Kjell Gundersen ved Aurora kino Alta.

Lykke på isen

IsfiskekonkurranserIsfiske er en populær aktivitet i påsken, både i Alta og Kautokeino. Skjærtorsdag har Autsi/Silis hytteforening sin konkurranse, mens det er mulig å få med seg isfiskekonkurransen på Leirbotnvann lørdag. 2. påskedag pleier det å være svært folksomt på Mathisvannet, der de håper på mer enn 1000 deltakere, i alle aldre. I Kautokeino pleier det også å være isfiskekonkurranser med solide premier.

Skirenn

For de spreke er det fullt mulig å få opp adrenalinet. Da anbefaler vi Gardirennet i Øksfjordbotn på skjærtorsdag.