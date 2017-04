– Behandlingen han får er til å gråte av!

Grimstad var blant de som møtte opp på Alta lufthavn for å ønske Roland Ouendeno velkommen hjem. Mellom tårer og klemmer gjorde pensjonisten det også klart at han er opprørt over behandlingen 37-åringen fra Guinea har fått:

– Jeg synes myndighetene har stått for en uverdig behandling av en fin gutt, som har oppfylt alle forventninger vi har til de som kommer til landet, både med tanke på arbeid, språk, oppførsel og annet. Politiet hentet han, tok fra han både telefon og andre eiendeler, og kastet han inn på oppbevaring på Trandum. Og når retten så vedtar at han skal slippes løs fra varetekt, så ordner de ikke med returbillett eller gir han tilbake eiendelene hans. Det er på grensen til kriminelt av den norske stat! Det er til å gråte av, rett og slett, tordner Grimstad.

Kan forsørge seg selv

Han er ikke redd for å si rett ut at han mener mannen fra Guinea, bør få oppholdstillatelse umiddelbart:

– Jeg synes det er på høy tid. Denne saken står myndighetene til stryk på. Og jeg håper Alta-samfunnet står sammen og gjør en innsats for å presse myndighetene, slik at de er nødt til å yte han retteferdighet. Roland er livredd for å reise tilbake til landet han rømte fra, han frykter for sitt eget liv. Når han i tillegg viser at han klarer å integrere seg og forsørge seg selv, så bør han få bli, mener Grimstad.

– Og jeg må nevne at jeg absolutt ikke mener at alle som vil til Norge skal få komme over grensa, uten at det settes begrensninger. Men her har vi en som har oppfylt alle krav myndighetene har stilt, som overholder alle regler – så ser vi at myndighetene selv bryter alle regler i sin behandling av han. Det ligner ingenting!