Flyr kun passasjerer uten bagasje

Fly Viking er klar for sin første flyvning den 27.mars med kun «lette» passasjerer ombord.

– Ja, det er korrekt at vi foreløpig kun kan ta passasjerer som reiser med håndbagasje. Men vi har allerede fått såpass mange henvendelser fra folk som vil reise med bagasje, at dette er noe vi gjør fortløpende vurderinger på. Vi er nødt å lytte til kundene, sier viseadministrerende direktør i flyselskapet, Svein Eriksen, til Altaposten.

– Enklere for oss selv

Det sylferske flyselskapet skal fly på det nordnorske rutenettet og Altaposten kjenner til at det skal være intern uenighet om hvorvidt det er smart å satse på kun passasjerer som reiser med håndbagasje. Ikke minst fordi mange passasjerer trolig vil ønske å benytte lavprisselskapet som tilknytningsfly, til lengre reiser rundt i Norge og ut i verden.

– Det er mye logistikk i sving og dette er noe vi gjør for å gjøre det litt enklere for oss selv i starten, forklarer lyngsværingen.

Koster to tusen

Det lavprisselskapet Fly Viking har valgt å droppe er en handler og bakkemannskapstjeneste som leveres av Widerøe eller Aviator. Ifølge Eriksen koster det cirka et par tusen kroner per flyvning å betale for denne tjenesten, som altså gjør det mulig for passasjerer å ta med bagasje utover håndbagasje. På spørsmål om ikke denne kostnaden raskt vil la seg spare inn ved flere passasjer svarer viseadministrerende slik:

– Du er inne på noe der, men dette er egentlig ikke noe jeg vil kommentere.

Eriksen sier at en mulighet fremover er å differensiere prisen. En billigere pris for de med kun håndbagasje, og en annen pris for de som vil ha med bagasje. På spørsmål om selskapet har forregnet seg ved å tro at de kunne satse kun på håndbagasjepassasjerer svarer han:

– Det har du kanskje rett i for det er ikke så mye folk her oppe.

Direktøren tror ikke det vil gå lang tid før bagasjehåndteringsbiten presser seg frem.

– Jeg vil tro at vi de første ukene vil fly med kun håndbagasje, for deretter å gå over til bagasje. Alt ligger til rette for at vi når som helst kan innføre reiser med bagasje, sier han.

Vil ha hele flyet

Bookingen er i gang og Eriksen forteller at de i tillegg til enkeltbestillinger også får henvendelser fra folk som etterspør charterflyvninger.

– Ja, det er overraskende mange som har tatt kontakt fordi de vil bestille flyet til hele grupper, sier han.

– Bedrifter som skal på temabuiling og slike ting?

– Ja. Dette er vi veldig positive. Vi har ledig kapasitet i helgene, så det kan la seg gjøre, sier Eriksen.

Viktig rute

Fly Viking eies i hovedsak av en annen lyngsværing, gründeren Ola Giæver. Altaposten har forsøkt å få tak i Giæver, men han er ifølge Eriksen i Canada for å hente opp fly nummer to, i det som til slutt skal telle en flåte på 4-5 fly. Flyvningene vil i første omgang gå mellom byene Hammerfest, Alta, Tromsø og Bodø. Men selskapet vil etterhvert vurrdere ruter fra Vadsø, Kirkenes, Mo i Rana, Sandnessjøen, Brønnøysund, Ørsta/Volda og Oslo.

– Foreløpig starter vi med to fly og den første flyvningen vil gå fra Tromsø til Hammerfest, en rute som vil bli viktig for oss, sier Eriksen.

De foreløpige flytypene til selskapet er 39 seters DHC8, eller Dash-8 som de er kjent som. Jan Kristensen fra Tverrelvdalen er en av pilotene som skal fly for selskapet, mens grafiker Lill Vivian Hansen fra Alta står bak logoen til Fly Viking.