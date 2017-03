– Handler om elva som vi alle er så glade i

Det er nybrottsarbeid, ikke minst det faktum at stykket har så lokal forankring.

Tone Nilsen-Bie, som har skrevet historien og regisserer det hele, forteller at prøvene i sluttspurten denne uken har gått over all forventning.

– Det er veldig flinke folk som er med å kle opp historien. Vi har også vært så heldige som har fått låne kultursalen til flere av prøvene på kveldstid, så nå gjenstår bare litt finpuss før det hele braker løs på lørdag. Det hele skal spilles frem av ti voksne og fem barn på scenen, sier Nilsen-Bie.

– Har musikalen blitt slik du forestilte deg da du skrev historien?

– Ja, faktisk. Når jeg skriver prøver jeg å tenke i bilder, og prøvene og oppsettingen har blitt akkurat slik jeg har sett det for meg.

For alle

Hun forklarer at «Døgn i elva» er i målgruppen barn og voksne.

– Dette er et stykke for alle i alle aldere, for det er ikke så veldig skummelt, men handler om spennende magi og mystikk, kjærlighet, vennskap og selvsagt Altaelva som vi alle er så glade i.

– Mange som har kjøpt billett på forhånd?

– Ja, men det er fremdeles noen plasser igjen. Vi håper også at brorparten løser ut billett på forhånd. Ikke bare fordi vi ønsker full sal, som vi selvsagt håper på, men også fordi vi kjører to forestillinger tett etter hverandre. Hvis de fleste har billett, så slipper vi lange køer og forsinkelser.

Ny uvant rolle

En av de som er med og prøver seg som skuespiller for første gang, er Karl-Rune Rubach, som de fleste har stiftet bekjentskap med gjennom en rekke band i Alta de siste årene.

– Veldig spennende og en helt ny erfaring. Jeg har jo aldri holdt på med skuespill. Men, alle spiller vi en rolle i hverdagen, kanskje som bajas på fritiden og det er jo ganske så lett. Men her skal jeg kle opp en rolle etter direksjon med faste replikker, så det har vært en utfordring å klare det, forklarer Rubach spent.

– Så da har du kanskje øvd mye foran speilet den siste tiden?

– Nei, men jeg har lest veldig mye tekst, som må sitte. Og så har jeg av og til spilt rollen i søvne. Det jeg fant fort ut av, er at det handler om å komme i karakter, og det har vært en veldig spennende prosess, sier Ruback som også skal synge og spille gitar i forestillingen.

– Han er utrolig flink, så dette kommer til å gå fantastisk bra, roser regissør som om en av hovedrolleinnehaveren.