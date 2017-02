Vant vilt-anbud

Kommunalleder Bengt Fjellheim som har ansvaret for den administrative oppfølgingen av hovedutvalget og viltnemndas vedtak når det gjelder viltforvaltningen forteller til Altaposten at det nå endelig er blitt ro i saken.

– Den delen av viltforvaltningen som går på ettersøk av skadet vilt, fallvilt og håndtering av sykt/skadet vilt er nå på plass og satt i funksjon gjennom en tidsbestemt kontrakt, klargjør Fjellheim samtidig som han bekrefter at det er foretaket til Harald Mikkelsen som vant anbudet.

Talvik-mannen, som er sentral i jegermiljøet i Alta, har fått med seg fire svært erfarne jegere i teamet som skal være tilgjengelig hver dag 24-7 ved behov.

– Vi må være klar til å rykke ut hele døgnet 365 dager i året, og noen vil helt sikkert hevde at vi ikke tar oss spesielt godt betalt. Dette er imidlertid ikke bare penger, men også snakk om personlig interesse for viltforvaltning og jakt, sier Mikkelsen til Altaposten.

Gaupe-Olaf med

En av de fire jegerne i teamet er Olaf Opgård, også kjent som gaupe-Olaf, etter at han på 1980-tallet var en av de første til å få skutt gaupe i Alta. De tre øvrige i tillegg til sjefen selv, Harald Mikkelsen, er: Arnulf Losvar, Ole Johan Olsen og Magnus Soleng.

Losvar var også involvert i anbudet fra Alta Skytterlag i anbudsrunde nummer én som ble underkjent etter klage fra Alta jeger- og fiskerforening. Ifølge klager fra Alta JFF hadde skytterlaget kommet inn bakveien i konkurransen – og de to andre anbyderne hadde ikke på noe tidspunkt i konkurransen blitt gjort kjent med at det forelå en tredje anbyder.

– Dette er hva vi vil hevde er ren manipulering av konkurranseforholdet, og ikke akseptabelt, skrev nestleder i Alta JFF, Bernt Suhr, på vegne av foreningen i en omfattende klage. Her kom det også fram påstander og insinuasjoner knytter til den som hadde vært kommunens viltforvalter, Jon-Håvard Haukland. Disse Suhr og Alta JFF både personlig, offentlig og i vedtaks form beklaget.

Lykke til

Overfor Altaposten bekrefter Bernt Suhr at Alta JFF også denne gang hadde levert anbud, et anbud som de hadde presset ned flere tusen kroner i forhold til sitt første. Anbudskonkurransen er nå tatt fra avdelingen til kommunalleder Bengt Fjellheim der også Haukland jobber, og satt over til kommunens innkjøpsavdeling. Juridisk konsulent og rådgiver ved innkjøpsavdelingen, Tine Hoaas, forteller at anbudet denne gang har vært lyst ut på Doffin og har vært omfattet av loven om offentlig anskaffelser da totalsummen har vært anslått til å være på over 500.000 kroner.

Altaposten har fått bekreftet at anbudshåndteringen ble flyttet fra miljøavdelingen og over til innkjøpsavdelingen for å unngå spekulasjoner rundt habilitet og påvirkning i prosessen. I denne andre anbudsrunden var det ingen tvil; Harald Mikkelsens anbud var nesten 50.000 kroner lavere per år enn tilbudet fra Alta JFF. Harald Mikkelsen har nå fått en kontrakt som strekker seg fram til 1. april 2020 og vil få 109.000 kroner årlig for jobben som skal utføres.

– Det er bare å gratulere Harald og hans menn og ønske dem lykke til med jobben, sier Suhr.

Mye bråk

Alta kommune opererte i mange år uten viltnemnd, men har etter at de rød-gule-grønne har overtatt styringen i Alta kommune blitt gjenopprettet. Det etter et sterkt ønske fra jegermiljøet i form av uttalelser fra jeger- og fiskerforeningene i Alta, og Alta Elgjegerforening. Først avviklet politikerne et opplegg hvor enkeltpersoner i kommunens administrasjon i realiteten var kommunens viltnemnd. Deretter ble en kontrakt med en kommunalt ansatt om ettersøk av vilt sagt opp.

– Vi har alle kvalifikasjoner og er genuint interessert og opptatt av den jobben vi nå skal utføre for kommunen. Flere av oss har vært involvert tidligere da kommunens Jon-Håvard Haukland var viltforvalter og stod for jobben. Sporadisk har vi vært involvert og vet hva dette går ut på, klargjør Harald Mikkelsen.