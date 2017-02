Fefo skriver i et brev at Vefas ikke kan få godkjent sin søknad om å etablere massedeponi på Stengelsmoen fordi det planlagte tiltaket er i strid med planene for området.

Skal følge planene

Fefo slår følgende fast i svaret til Vefas: «Fefo har ved gjennomgang av søknaden og plangrunnlaget for området funnet at søknaden ikke kan godkjennes slik den foreligger. I gjeldende kommuneplan for 2011-2030 er deler av omsøkt areal avsatt til næringsbebyggelse med krav om felles planlegging. Resterende del av omsøkt areal er avsatt til LNFR-område uten bestemmelser om spredt utbygging. Tiltaket er således i strid med plan.»

Styret i Fefo understreker at de har bestemt at disponering av eiendommer tilhørende Finnmarkseiendommen skal følge godkjente kommunale planer. Det betyr at det ikke er anledning til å gi tillatelse til blant annet det omsøkte massedeponiet, fordi dette er en enkeltsak som fremmes for Fefo i strid med planbestemmelsene.

Må avklares

Fefo henviser nå Vefas til Alta kommune for å få avklart hvilke bestemmelser som gjelder for plankravet til området.

– Deres søknad om areal til massedeponi ved Stengelsmoen blir etter dette ikke tatt til behandling. Fefo ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling, skriver saksbehandler Jim Einar Roska og grunnforvalter Sverre Pavel i Fefo til det interkommunale selskapet Vefas.

Vefas-direktør Jørgen Helmer Masvik sier selskapet har rettet en henvendelse til Fefo etter forespørsel fra Alta kommune. Han sier de nå vil spørre kommunen hvordan man går videre.

– Vi må trolig gå veien om en omregulering av området hvis vi skal få til et massedeponi her. Formalia rundt dette med regulering må på plass, så nå vil vi diskutere med våre eiere hva vi skal gjøre videre, sier Vefas-direktøren.