– Ta turen hit – du vil ikke angre!

Mika Hætta brøt opp fra A4-livet for å være backpacker og spre vingene sine. Her er hennes andre rapport fra eventyret.

I forrige reisebrev skrev jeg om den store avreisen 4. januar, og at jeg ville lande i Maldivene et døgn senere. Vel, ting gikk ikke helt etter planen...

En forsinket mellomlanding i Tromsø endte opp med at jeg mistet flyet videre fra Oslo. Det føltes håpløst. Som at turen kanskje ikke var «ment to be», når jeg allerede første dag skulle møte på såpass med trøbbel. Spesielt når Lufthansa ikke hadde ny avgang før tre dager senere og hele turen ble forsinket.

Må takle det uventede

Etter litt syting måtte jeg ta meg sammen. Å bli bedre på å takle tilfeller som dette er nøyaktig hvorfor jeg ønsker å reise. Og tre avslappede dager med familien i sør viste seg å være midt i blinken. Ikke bare for meg, men også for bestemor som har vært syk og dårlig etter operasjon. Hun er hellig overbevist om at det var en styring at hun fikk meg på besøk når hun trengte det som mest.

Lørdag 7. januar prøvde jeg på nytt, betraktelig mer opplagt og klar enn forrige gang. Foruten noen forsinkelser gikk turen smertefritt, og søndag morgen slo 29 varmegrader meg rett i fleisen i det jeg gikk ut av flyet. Endelig var jeg på Maldivene, en virkelighet som for noen uker siden virket som en drøm.

To verdener

Her i Maldivene har jeg fått oppleve to ulike verdener. Jeg har bodd på et rom hos en lokal familie, men også på et hotell som nettopp ble kåret til verdens beste øyresort. Og begge deler har vært helt fantastiske.

Mine første fem dager på Maldivene brukte jeg på en liten øy kalt Maafushi. Her hadde folk få bekymringer og hele byen hadde en avslappet stemning. Alt åpnet «sånn cirka» klokka 8, og var åpent til klokka 22 på kvelden. Folk som arbeidet innen turisme jobbet fulle dager, men mye av dagene gikk til å slappe av eller snakke med folk. «Det er ikke noe problem når arbeidsdagen er så fri og morsom», fortalte en lokal mann meg.

Testet dykking

De fleste aktivitetene på øya baserer seg på vannsport eller utflukter. Mitt opphold på Maafushi gikk for det meste til dykking. Da jeg leste om Maldivene før avreise poppet det alltid opp informasjon om den fantastiske dykkingen. Klart jeg måtte prøve! Selv om jeg aldri før i mitt liv engang har snorklet, meldte jeg meg like så godt på et firedagers dykkekurs. Det var en fantastisk opplevelse hvor jeg fikk se revhai, napoleonfisk, skipsvrak, en gigantisk skilpadde og generelt utrolig mye spennende sjøliv. Nå er jeg sertifisert PADI Open Water Diver og kan dykke meg videre på reisen, noe jeg gleder meg van(n)vittig til!

De fleste som hører om Maldivene tenker på lange, hvite strender og vannbungalows. Et paradis på en privat øy langt unna alt og alle. Vel, jeg også. Og selv om jeg er på budsjettreise og ønsker å se det lokale livet, visste jeg ikke om jeg klarte å dra fra Maldivene uten å ha sett den andre siden. Å bo på en resort var en drøm jeg hadde lyst til å krysse av lista og gjøre til virkelighet.

De små detaljene

Og sånn ble det. Jeg bodde tre netter på et luksusresort kalt COMO Cocoa Island. Det var en helt fantastisk opplevelse hvor jeg ble vartet opp og bodde på tidenes fineste rom. Da jeg våknet så jeg rett utover sjøen, hvor jeg kunne entré fra min private balkong. Til lønsj og middag spiste jeg treretters, og aldri før har jeg smakt så god mat eller vært så himla mett. Hotellet var ikke skrytete eller brautete, men alle de små detaljene gjorde den store forskjellen.

Det er lett å føle seg som et utskudd når man drar alene på hotell, spesielt når det er på en plass folk tenker på som en av verdens mest romantiske. Rundt meg var det bare par. Jeg tenkte jeg kom til å føle meg ensom og trist for at jeg skulle oppleve paradis alene, men sitter igjen med helt motsatt følelse. Det var en fantastisk opplevelse hvor jeg fikk slappet av, fant roen og følte meg skikkelig godt behandla. De ansatte var trivelige og jeg ble godt kjent med flere av dem. En romantisk getaway er nok godt for ethvert forhold, men en uromantisk getaway helt egenhånd er jaggu godt for deg selv.

I skrivende øyeblikk sitter jeg på en bitteliten øy kalt Rasdhoo. Øya er på 500 x 600meter, så det er ikke store greiene. Her bor jeg på et koselig lite gjestehus, og dagene går til å slappe av og bli bedre kjent med øya. Så går turen videre til hovedstaden, før jeg tar flyet til selveste Sri Lanka!

Tiden her i Maldivene har vært fantastisk. Livet på de lokale øyene er rolig, og folk er vennlige og snille. Selv om jeg har gått alene i gaten på kveldstid med kameraet rundt halsen har jeg følt meg helt trygg. De lokale ønsker bare å bli kjent med deg, og jeg har fått mange nye venner. Etter to uker her, føler jeg at jeg har mye og mange å komme tilbake til. Og jeg skal definitivt tilbake.

Aller mest er jeg overrasket over hvor utrolig billig du kan bo og leve her. For de fleste er Maldivene en fjern drøm som koster mer enn årslønna, og aldri et sted man faktisk kan oppleve. Vel, etter den lokale turismen begynte å blomstre kunne det ikke vært mer feil. I snitt har jeg brukt rundt 360 kroner i kost og losji mens jeg har bodd på de lokale øyene, og jeg føler ikke jeg har levd på budsjett. Det er på ingen måte dyrere å leve her lenger enn andre turistdestinasjoner.

2017 synes jeg burde bli året hvor du vurderer å ta ferien på Maldivene i stedet for Gran Canaria, Spania eller Thailand. Jeg lover deg – du kommer ikke til å angre!

