Tatt på senga av politikerne

Så sent som 30. november i fjor åpnet Utekontakten og Ungdommens helsestasjon døra til det nye, samlokaliserte kontorstedet i Parksenteret.

På samme tid ble det gjennom budsjettarbeidet klart at det kommer nye endringer for Utekontakten. Nå skal tilbudet organiseres vekk fra Barn og ungetjenesten og over til Kultur.

Hovedutvalgsleder Tommy Berg (SV) ved Oppvekst og kultur hevder endringen er udramatisk.

– Dette gjør vi ene og alene fordi vi ønsker å ha Utekontakten der ungdommene faktisk er, og området Alta ungdomsskole – Alta videregående skole – Huset er der du har størst konsentrasjon av ungdommer i Alta, sier han.

Skal se de som faller utenfor

Altaposten har snakket med flere som er kritiske til den mangelfulle prosessen i forkant. Blant disse er Tanja Banerji ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid hos UiT. Hun var med på å gjennomføre prosjektet som trolig var utslagsgivende for at Utekontakten i Alta til slutt ble etablert.

– Tanken om at «der det er ungdom putter vi Utekontakten» er for lettvint. En oppsøkende tjeneste har som mandat å blant annet fange opp de som faller mellom to stoler. De skal først og fremst være et tilbud for de som ikke benytter seg av andre fritidstilbud. Mange ungdommer i Alta bruker sentrum som fritidsarena. De føler at de ikke hører hjemme på Huset, Kom.Inn eller andre organiserte fritidsaktiviteter, sier Banerji.

Hun understreker at hun ikke nødvendigvis er udelt kritisk til selve omorganiseringen. Men hun mener prosessen fremstår som hastig gjennomført og lite gjennomtenkt:

– Jeg ble veldig overrasket over dette, hadde ikke hørt noe om det fra før og tror heller ikke de ansatte ved Utekontakten visste om dette. Det virker ikke å være faglig fundert i det hele tatt. Samlet synes jeg det har vært en veldig rask og nesten merkelig saksbehandlingsprosess. Jeg ble overrasket over hele saken, sier hun.

Visste ingenting

Også virksomhetsleder Svein Olav Hansen ved Barn og ungetjenesten ble overrasket av vedtaket. Verken han eller de ansatte ved Utekontakten har vært involvert i noen prosess rundt omorganisering eller flytting, forteller han.

– Jeg fikk dette forelagt 18. desember fra rådmannen, i et ledermøte. Dette var helt nytt for meg før det.

– Hva tenkte du da du fikk dette presentert?

– Jeg stiller egentlig veldig store spørsmål rundt selve prosessen. At det skjer en OU-prosess (Organisasjonsutviklingsprosess, red. anm) er for så vidt helt ok. Men jeg er opptatt av ryddige prosesser i forkant av slike vedtak.

– Og her har ikke prosessen vært god nok?

– I betydning at vi ikke er informert eller invitert til å dele våre tanker om dette, så må jeg kunne si det, ja.