– Null tiltak dagen før YO-messa

Stikkprøver i flere av Altas ungdoms- og barneskoler i november 2016 viste utstrakt bruk av ufaglærte. I Altapostens nyhetsreportasje i desember om lærerkrisen i Finnmark, kom det fram at det ved en av sentrumsskolene i skoleåret 2016 hadde vært ansatt en ufaglært som kontaktlærer i en periode på flere måneder. Vedkommende hadde heller ikke bestått eksamen fra videregående skole. Dette var ikke noe enestående eksempel.

– Det som kom fram var sjokkerende. Vi må sørge for at elevene får undervisningen av faglig kvalifiserte, så er det greit at assistenter og ufaglærte brukes som støttepersonale. Derfor har jeg engasjert meg for at Alta kommune skal ta et skikkelig løft for rekrutteringen av lærere. Her står vi foran en enorm utfordring både for Alta og Finnmark, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

Utdanningsforbundet roper varsko: Ungdomsskole hadde 238 timer med ufaglærte – Mange får ikke den opplæringen de har krav på.

Håkegård Pedersens parti, SV, gikk tidligere ut og lanserte et stipend til de som tar lærerutdanningen på 20.000 kroner per år mot binding til jobb i Alta kommune. Totalt vil det kunne gi et stipend på 100.000 kroner i løpet av fem års utdanning.

– Dette er et utspill som kom fra Tommy som partileder i SV, men jeg må bare innrømme at jeg ikke har fått politisk støtte for en tung satsing med mange tiltak for å bedre lærerrekrutteringen. Derfor har vi lite å tilby når videregående elever denne uka møter opp på YO-messa, er hjertesukket til varaordføreren.

Hun er klokkeklar på at ordførerpartiene skal satse hardt på Alta-skolen og ikke minst lærerne.

– Lærerne er viktigst enkeltfaktor for en god grunnskole. Jeg har jobbet i mange år med lærerrekruttering i min jobb på UiT, helt tilbake til 90-tallet den gang vi hadde 50-60 studenter. I dag har vi kull på under 20. Når vi vet at 200 lærere i løpet av de neste årene forsvinner ut av yrket og til pensjonistenes rekker, bør alle forstå at vi har dårlig tid med å skaffe nye lærere. Noe bør skje nå.

Varaordføreren er også sterkt kritisk til Høyre-styre kunnskapsdepartementet som har innført minimumskarakteren fire fra videregående skole for å komme inn på lærerutdanningen.

– Det er helt bak mål. Kanskje den enkeltstående faktoren som gjør at vi taper flest potensielle lærere.

– Vi er enige

Gruppeleder for Ap, Ole Steinar Østlyngen, avviser at SV har møtt veggen hos Ap når de har bedt om tiltak for å rekruttere flere lærere.