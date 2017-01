Sparer penger med ny «flåte»

Eieren av Arnesen Rør, Håkon Arnesen, innrømmer at han har prøvd seg fram i flere år, før han nå har landet på en formel som funker for rørleggerfirmaet på Elvebakken.

– Vi har hatt gamle biler, vi har hatt en blanding av nytt og gammelt, vi har hatt tre års leasing og vi har prøvd ulike merker. Nå har vi bestemt oss for helt nye biler fra VW og fem års leasingkontrakter. I fjor hentet vi derfor ut seks Transportere og en el-Golf. Dem skal vi ha i fem år. Hver ansatt har sin egen bil, på den måten blir det mer personlig for dem og de tar bedre vare på den, fastslår Arnesen.

Det drypper på flere...

Med seks nye varebiler i fjor bidro han godt til et historisk høyt varebilsalg i Alta. Salget økte fra 226 til 300 fra 2015 til 2016. 56% av alle nye varebiler solgt i Finnmark i 2016 ble registrert i Alta. Det sier egentlig alt om det potente private næringslivet i byen.

Ikke bare bilforretningene nyter godt av en akselererende trend, der nytt er godt. Også de tre selskapene som produserer dekor til de mange hundre varebilene har dagene fylt opp. Den ene hånda vasker den andre.

– Når det går godt for entreprenørene så går det godt for oss også, sier Rolf Gunnar Pedersen hos Alta Motor.

I fjor solgte hans firma 115 VW-varebiler. Alta Motorsenter var nesten like god, med 102 Mercedeser og Peugeoter. Selger Eivind publiserte i går en collage på Facebook som viste seks logodekorerte biler av samme modell, men med ulike kjøpere i fjor. Det gir bokstavelig talt et godt bilde på temperaturen i bilmarkedet om dagen.

– Ikke snobberi

Håkon Arnesen er etter hvert blitt klar på hva han og hans menn trenger av bilene.

– Det skal være trekk på fire hjul, for vi må kunne kjøre helt til døra i nye bygg på all slags føre. Og det skal være masse sikkerhetsutstyr, som antiskrens og lignende, for guttene skal være trygge på jobb. Da havner bilene fort på rundt en halv million, sier Arnesen.

– Vi har prøvd oss med både mindre varebiler og tohjulstrekk. Det har vært tabbeforsøk. Ikke har vi fått plass til utstyr og ikke har vi kommet oss fram til byggeplassen.

– Men helt nytt, er ikke det litt snobberi?

– Nei, absolutt ikke! Det har med økonomi å gjøre. Det er mer lønnsomt å ha en bil med garanti som det er lite feil på, og der man får reservebil hvis bilen må på verksted, enn å ha gammelt rask som kanskje står på verksted i ukesvis, mens rørleggeren tvinner tomler. Man har ikke råd til å la være å kjøpe nytt, fastholder Arnesen.