To oversiktsbilder over Kautokeino tatt på 90-tallet av fiskerikonsulent Magnus Berg har tittelen "Kautokeino oversikt. Fjellfinnbyen". Dette får kautoværing Anne Kristine Ekmann til å reise bust:

– Hva i alle dager? Om det så er en fotograf som har gitt navnet, hva hindrer det nasjonalbiblioteket til å endre et skjellsord satt på et bilde, til noe annet, spør Ekmann i en epost til Nasjonalbiblioteket. Hun mener dette burde ha blitt endret og ikke lagt ut offentlig.

Bildene det er snakk om er en del av Nasjonalbibliotekets digitale fotoarkiv og Ekmann takker biblioteket for at man har en mulighet til å gå inn i biblioteket og finne igjen gamle bilder fra Kautokeino. Men bildeteksten ødela en del av opplevelsen.

– Det er veldig moro å se hvordan tidene forandrer seg, og menneskene og stedene med. Men når jeg kom til oversiktsbilde over Kautokeino vil jeg si det nesten var en latterlig tittel på bildene tatt av Magnus Berg i 1996, skriver Ekmann.

Ut på dato

Rådmannen i Kautokeino, Kent Valio, mener uttrykket "fjellfinn" er en nedsettende betegnelse.

- Det er allment kjent at "fjellfinn" er en nedsettende betegnelse på samene, på linje med nedsettende betegnelser på andre folkeslag. Når det gjelder materiale fra riktig gamle dager er jeg klar over at det finnes en del materiale som i dag vil virke støtende. Men her er det snakk om så nye bilder som fra 1996, slik jeg forstår det, da en slik begrepsbruk for lengst var gått ut av offisielt bruk, sier Kautokeino-rådmannen i en kommentar.

Mest mulig originalt

Lisbeth Sofie Hansen ved Nasjonalbiblioteket har svart til Ekman at Nasjonalbiblioteket jobber med historisk materiale, og publiserer bildene med originale titler når de faktisk er så heldige å ha det.

- Vi endrer ikke på den originale teksten som hører til bildene. Da ville vi ha sviktet publikum med å ikke vise fram det historiske objektet så nøyaktig som mulig. Vi har også et ansvar overfor opphavspersonen/fotografen, og formidler bildene mest mulig likt som fotografen formidlet dem. Du vil nok kunne finne mye tekst på våre nettsider som kan virke støtende på oss i dag, i blant er det fordi begrepsbruken jo endrer seg gjennom tiden, svarer Lisbeth Sofie Hansen.

Hun forklarer at fotoarkivet etter fiskerikonsulent Magnus Berg inneholdt over 2000 lysbilder/dias og lister med hans titler. Han holdt foredrag med disse lysbildeseriene.

- Det var veldig artig å jobbe med arkivet fordi her var det mye informasjon, men også fordi det var mest motiv fra de tre nordligste fylkene hvor han jobbet som fiskerikonsulent, skrev Lisbeth Sofie Hansen ved nasjonalbiblioteket i svaret til Anne Kristine Ekman.