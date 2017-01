Destinasjon Asia

For fire små måneder siden satt jeg i et møterom med ledelsen på jobb. «Så, Mika... Hva er det du lurer på?» spør de. Hva jeg lurer på? Jeg lurer vel egentlig på det meste, jeg. Hva er meningen med livet? Hva ønsker jeg å bruke dette livet til? Hva ønsker jeg å studere? Hvor i denne verden vil jeg bo? Hodet var fullt av ting jeg lurte på. Jeg lurte vel egentlig på det aller meste, i grunn. Det er vel gjerne vanlig for en 21-åring å lure litt. Men én ting visste jeg:

«Jeg vil reise».

De ser på hverandre. Hva skal man si til noe slik? Tre måneder senere hadde jeg min siste arbeidsdag.

Det er ganske utrolig. Nå sitter jeg her med ferdigpakket sekk og et hjerte som løper løpsk. Det er under et døgn til avreise. I morgen 07:25 skjer det. Jeg sier ha det til trygge Alta, og et døgn senere ønsker fremmede Asia meg velkommen. Jeg skal ut på langtur helt alene, og det er vanskelig å sette ord på følelsene som har overtatt kroppen. Spenning. Nervøsitet. Glede. Det føles ikke virkelig, i morgen virker som en hvilken som helst annen dag. Jeg har hatt lyst til å reise så lenge, og endelig skjer det. Endelig var jeg tøff nok til å ta steget og bestemme meg for å dra.

Tar leserne med til det fjerne Østen Starter reisen fra Kviby og ut i den store verden.

«Du har fem ferieuker du kan reise på, vet du?» nevnte flere på jobben. Klart jeg er klar over det. Men hva når fem uker ikke er nok? Når du ikke helt vet hvor lenge du har lyst til å være borte før du kommer hjem igjen?

Tidsplanen er pluss minus 5 måneder. Siden jeg er en ihuga nettstudent, må jeg hjem i slutten av mai for å ta noen eksamener. Jeg reiser alene, og planen er å ikke planlegge for mye. Derfor har jeg ikke bestilt mer enn de første flybillettene, resten tar jeg som det kommer. Trives jeg godt et sted, ønsker jeg å ha muligheten til å bli lenger hvis jeg vil. Booker jeg hele turen på forhånd blir det vanskelig å la seg gjøre. Dette skal bli en spennende reise for en som er vant til å planlegge det meste ned i den minste detalj god tid i forveien.

Første reisemål er selveste Maldivene. Jeg tror ikke det finnes noe bedre sted å begynne nå som januarkulda begynner å sette inn og dagene er mørke. Der står avslapning, fruktplukking, dykking og luksusresort på agendaen. Videre har jeg lyst til å oppleve Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kambodsja, Vietnam, Indonesia, Japan, Sør-Korea og Emiratene. Planen er å bli om lag tre uker i hvert land, med unntak av de tre siste som vil bli kortere opphold. Det hadde vært spennende å utforske mer enn Asia, men tiden strekker rett og slett ikke til. Jeg har lyst til å se og oppleve så mye, og måtte sette foten ned og holde meg i ett kontinent for å få mest mulig ut av tiden. Kanskje jeg får muligheten til å utforske andre kontinenter ved en annen anledning…

Det vil komme fler reisebrev her i Altaposten om reisen min, slik at dere kan følge meg videre på ferden! Dersom du synes det blir litt lenge mellom hver gang eller har lyst til å vite enda mer, skriver jeg mer om reisen min på mikavagrant.com

Mika