Åpner «vindu» til felles språk

Loppa folkebibliotek er utviklet til en solid base for integrering, trivsel og kunnskapspåfyll for mennesker som flytter til kommunen. Innholdet av tilbud er mye mer enn bøker, magasiner, filmer og annet man naturlig knytter til et bibliotekinnhold. Nå håper de flere blir med i 2017.

Barriere for jobb

Språkkaféen samler folk fra forskjellige nasjonaliteter, alle opptatt av å bli flinke i bruken av norsk språk. De vil også lære om norske vaner, norske lover, hjelpetiltak og norsk kultur. Noen er nyinnflyttet, andre har bodd i Øksfjord en tid, men læring er et felles mål.

Nå har Aksis og biblioteket gått inn i et samarbeid om språkkaféen.

– Språk er en barriere for å få jobb, sier Kate Brox-Pedersen fra Aksis i Øksfjord. Siden Aksis er en form for brobygging mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere, ser de ofte at språkvansker er hindring for aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Brox-Pedersen luftet tanken om samarbeid, og Jorunn Johansen fra Loppa folkebibliotek grep idéen. Fra tidlig i høst har språkkaféen vært flittig besøkt. Med de nyankomne flyktningene regner initiativtakerne at det blir enda flere besøkende fremover.

– Av og til går det litt på engelsk. Men vi forsøker å snakke norsk mest mulig, forteller Jorunn Johansen.

– Få med at det er lav terskel for å være med her.

God trening

Edwin Mendoza er en av dem som er på språkkafé da Altaposten er på besøk. Han er fra Fillippinene og kom til Øksfjord på grunn av kjærligheten. Kona kom først og fikk jobb i helsevesenet. Det ble til at advokaten flyttet etter, og nå strever han med å lære språket.

– Litt vanskelig, sier Mendoza. I hjemlandet jobbet han mest med kriminal- og sivilsaker. Drømmen er å kunne bruke utdanningen i Norge.

– Først må jeg lære norsk godt og lære norsk lov, smiler Edwin Mendoza – og tar utfordringen ved sjakkbrettet sammen med Heidi Dahl.

Også Aija Putne fra Latvia havnet i bygda på grunn av kjærligheten. Hun møtte mannen i hjemlandet, og han har fast jobb ved fôrfabrikken i Øksfjord. Aija Putne dro fra god stilling som psykolog til vaskejobb. Det tar hun med godt humør og jobber intenst for å bli bedre i norsk språk. Hun vet er høye krav for å praktisere yrket sitt i det nye hjemlandet.

Judith Witbreuk fra Nederland har kjøpt hus til seg og de tre barna. Med arbeidspraksis og forskjellige jobber får hun livet til å gå rundt.

– Jeg har hotellskole fra Nederland, forteller Witbreuk som med dysleksi i bagasjen har ekstra utfordring med norsken. Alle viser at med godt humør og pågangsmot kan komme seg videre.

Lang tid i Loppa

Organist Stephen Jones er tilbake i Loppa som organist etter noen års fravær. Han forlot Loppa for organistjobb i Harstad.

Etter et uhell tok livet en ny vending for musikeren som opprinnelig kommer fra England. Han valgte å bli pilgrim.

– Det ble opphold i Storbritannia og Skottland, forteller Stephen Jones.

Å leve som pilgrim beskriver han som både spennende, utfordrende og litt skummelt. Likevel følte han at det måtte til for å sortere spørsmål om livet.

– Man må slippe taket, gjøre seg åpen og sårbar for å slippe nye tanker til. Som pilgrim tenker man på livet, verdisystem og nøkkelverdier. Man må billedlig kle helt av seg og så litt etter litt igjen ta på det som har verdi. Stephen Jones forklarer hvordan han kom frem til å bevare arven i livet og bruke det beste som en del av livet sitt.

– Det var tilfeldigheter som førte meg tilbake til Loppa, sier organisten og legger til:

– Hele tiden har musikken vært med meg. Musikken har vært det aller viktigste hele vegen.

Møteplass

Biblioteket er også en samlingsplass for loppaværinger som søker en sosial møteplass.

– Blant annet er strikkekaféen en populær samlingsplass, forteller leder for Loppa folkebibliotek, Jorunn Johansen. I tillegg inviterer de til foredrag med interessante talere. Blant annet har forfatter Linnea Myhre vært på besøk og snakket om psykisk helse. I lokalene er det også plass til møter med Mindfullness-trening, yoga og dataspill. Loppa folkebibliotek fikk i 2009 utmerkelse som Årets bibliotek. Blant annet for initiativet med «bibliotek i butikk». Folk i Sør Tverrfjord, i Bergsfjord og i Nuvsvåg har mulighet til å bruke bibliotekets tjenester i nærbutikken.

– Og hvilke tema blir tatt opp og diskutert på språkkaféen?

– Vi snakker om løst og fast. Blant annet er advent og norske juletradisjoner et tema i denne tida. Vi snakker om toleranse, vennskap, hvordan bruke nettet for informasjon og om samfunnet vårt generelt, oppsummeres det.