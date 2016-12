Sender Ingalill til Alta for å drive valgkamp

Valgkampsjef for Finnmark Ap, Porsanger-ordfører Aina Borch, har ingen planer om å holde 2. kandidat og leder Ingalill Olsen unna Alta-velgerne. Hun tror mye vil roe seg ut med sommeren, og er ikke redd for at Olsen og nestleder i fylkespartiet Alf E. Jakobsen vil oppfattes som en provokasjon av velgerne i den største byen i Finnmark.

– Alta Ap skal selvsagt være med å legge opp valgkampen i Alta. Lokalpartiet skal være i front i Alta, men ingen må fortelle meg at altaværingene ikke vil snakke med Ingalill når hun møter på torget for å drive valgkamp for partiet. Nå, like etter nominasjonen, er jeg og ledelsen i Finnmark Ap klar over at nominasjonensprosessen har gitt oss noen utfordringer i forhold til velgerne, ikke bare i Alta. De skal vi løse.

– Hvordan?

– I Alta skal vi gjøre det i et tett samarbeid med Alta Ap. I resten av fylket skal vi også drive valgkamp i tett samarbeid med lokale kommuneparti. Vi skal snart sette oss ned med Alta Ap og finne en god strategi, klargjør valgkampsjefen.

Kilde: – Kjøligere enn dette kan det ikke bli Ole Steinar Østlyngen medigr at skuffelsene over eget fylkesparti tærer på.

Etter en helg med stor uro rundt sitt eget kandidatur Altaposten utfordret Ingalill Olsen like etter nominasjonen på hvordan hun ville vinne ny tillit i Alta etter en helg med stor uro rundt hennes kandidatur.

– Jeg er glad for nominasjonen. Vi har ei god liste og går til valg på programmet til Ap, noe som er positivt for hele Finnmark inklusiv Alta, var tilbakemeldingen fra Olsen.

– Er optimist

Gruppeleder for Ap i kommunestyret i Alta, Ole Steinar Østlyngen, sier at Alta ble lovet «gode tider» av partiledelsen og valgkampsekretæren etter at nominasjonen var over.

– Jeg tror på det som ble sagt. Derfor er jeg optimist. Ut over det vil jeg ikke si noe nå. Nå er det opp til Ingalill, Alf E. og Aina og levere på lovnadene. Så langt har vi ikke hørt ord, så nå må noe skje, påpeker Østlyngen.

Valgkampsjef Aina Borch vil ikke peke på enkeltsaker, men mener med Steinar Karlstrøm på 3. plass vil det i seg selv være en god Alta-sak når velgerne skal møtes.

– Et naturlig mål er at Ap må få inn tre representanter. Det kan Ap-sympatisørene i Alta sørge for med et godt valg her.

– Er det et realistisk mål?

– At det ble støy i forkant av nominasjonen var forventet og ganske naturlig. Jeg er derfor veldig glad for at vi kunne avslutte nominasjonshelga med samling og stor enighet om kandidatene nominasjonskomiteen hadde foreslått. Stemningen var at nå skal alle dra samme retning. Utfordringene vi har i Alta skal vi løse, men det viktigste blir å vise at vi skal utvikle hele Finnmark med vår politikk. Vi vinner ikke valget bare i Alta, men må ha tillit i hele fylket.