Slår alarm om nettsikkerheten blant unge

170 000 nordmenn i alderen 18-29 år sier, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Codan Forsikring, at de har blitt utsatt for nettkriminalitet som har forårsaket skade eller tap.

– Det er alarmerende at 170 000 unge har lidd tap eller skade som følge av nettkriminalitet, og for mange i etableringsfasen kan dette få store konsekvenser. Jeg er bekymret for den utviklingen vi ser, derfor må vi ta grep nå og øke kunnskapen om hvordan vi kan forhindre at flere rammes, sier administrerende direktør Stefan Langva i Codan Forsikring.

De vanligste feilene

Bjarte Malmedal er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring. Han forteller at svindelforsøk ofte starter med ID-tyveri.



– For folk flest dreier slik kriminalitet seg om løsepengevirus, eller annen type svindel som falske fakturaer, "Microsoft-svindel", og liknende. Svindelforsøkene begynner gjerne med ID-tyveri, sier han.



Malmedal sier at de vanligste feilene handler om grunnsikringen.

– Man har dårlige passordvaner, og sørger ikke for å oppdatere systemer og applikasjoner slik at de blir mindre sårbare. Det er dessverre også lett å bli lurt og manipulert av dyktige kriminelle, slik at man oppgir personlig informasjon eller bankkort-detaljer til de kriminelle.

Snakk med barna

De kriminelle er ofte kreative for å finne nye svindelmuligheter.

– Vi vet at flere kriminelle henvender seg direkte til barn, blant annet når de spiller online-spill. Vi har eksempler der barn blir bedt om å ta bilde av foreldrenes bankkort på begge sider. Foreldre må være mer oppmerksomme på dette, og ta den viktige praten med barna for å lære dem nettsikkerhet, sier Stefan Langva.