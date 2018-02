Randi håper fylkestinget sier nei til avtalen

nyheter

Langfjordingen Randi Karlstrøm leder organisasjonen For Finnmark. Hun mener avtalen for er framforhandlet ikke kunne vært verre.

Hun setter sin lit til at fylkestinget sier nei talkk

– Da kan det settes i gang nye forhandlinger. Vi håper at ministeren vil ta ansvar for saken selv, og vurdere om sammenslåingen er samfunnsnyttig for Finnmark, sier Karlstrøm til NRK Finnmark.

Hun mener Troms har næringsinteresser i en sammenslåing.

– Når Troms får alle lederfunksjonene, næringsutvikling og samfunnsutvikling, mens Finnmark sitter igjen med ressurser og muligheter, så er det klart at det er ganske mange sterke næringsinteresser, sier hun til NRK.

Hun er samtidig skuffet over at Senterpartiet i Troms sier ja til avtalen.