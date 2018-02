Ambulansestasjon uten godkjenning – vurderer stenging

nyheter

Det er sterke reaksjoner i det politiske miljøet i Alta over at Finnmarkssykehuset har flyttet ambulansestasjonen ved Alta helsesenter til et bygg på Thomasbakken uten at kommunale bygningsmyndigheter er varslet.

– Jeg reagerer sterkt på at Finnmarkssykehuset tar i bruk et bygg til en svært viktig og spesiell tjeneste uten å ha formalitetene på plass. Det er mange ansatte, og jeg vet at det er stilt spørsmål rundt rømningsveier og låste dører, ting som bygningsmyndighetene er satt til å sjekke og godkjenne, sier Svein Berg (Frp), medlem av hovedutvalget hvor bygningsavdelingen i Alta kommune sorterer under.

– Det er svært lite heldig at Finnmarkssykehuset tar slike snarveier. Tvert om bør Finnmarkssykehuset være et eksempel for andre når det gjeler HMS og sikkerhetskrav.

Kan bli stengt

Virksomhetsleder for byggesaks- og oppmålingsavdelingen, Trond Inge Heitmann, bekreftet før helga at Finnmarkssykehuset driver ambulansetjenesten i Alta fra et bygg hvor det ikke er søkt om bruksendring. Det betyr at bygget har vært brukt ulovlig i siden sommeren 2017, da ambulansetjenesten måtte flytte fra sin base ved Alta helsesenter på grunn av utbyggingen som pågår der.

– Har sjekket litt med mine medarbeidere og konstaterer at vi ikke mottatt noen søknad om bruksendring av nevnte bygg. Vi vil så snart som mulig ta kontakt med byggeier sånn at vi får avklart hvilken bruk som foregår i bygget. Brukes bygget i strid med gjeldende tillatelse kan det være aktuelt å gi pålegg om stans av den ulovlige bruken. Dette vil vurdere nærmere når vi har fått oversikt hvilken bruk som foregår, sier Heitmann til Altaposten.

Alt på stell

Leder av ambulansestasjonen, Knut Arne Moe, sier det ikke er hold i ryktene om at det er mangler ved rømningsveier og brannsikring. Både rømningsveier, brannslukningsapparat og nå også brannstige, som ikke er påbudt, er OK. Brannstigen er under bestilling og vil være montert i løpet av kort tid.

Moe kan imidlertid ikke verken bekrefte eller avkrefte om det er søkt bruksendring/brukstillatelse for bygget til ambulansestasjonsdrift.

– Det er ikke mitt bord, og det er nok andre hos Finnmarkssykehuset som tar seg av den delen av papirarbeidet, sier Moe.

Klinikksjef for Klinikk Prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen, slår fast at det han som er ansvarlig for drift av ambulansestasjonene.

– Lokalene ved den midlertidige ambulansestasjonen i Alta er i henhold til kravene som stilles til formålet. Lokalet benyttes ikke til overnatting. Ambulansearbeiderne har aktiv vakt – tilstedevakt – på natt, men har mulighet for hvile på hvilerom. Det er to rømningsveier i lokalet. Vårt verneombud har bekreftet at alt er OK i lokalet, sier Nilsen.

– Hva med bruksendring?

– Her er vi i dialog med Alta kommune.

Bra base

Daglig leder Knut Arne Moe medgir overfor Altaposten at en lokalisering på Thomasbakken ikke er førsteønsket til ambulansepersonellet. De er samstemt på at ambulansestasjonen bør lokaliseres tett på Alta Helsesenter.

– Men som midlertidig løsning under byggeperioden fungerer det bra å være på Thomasbakken. Responstiden blir litt lengre om vi skal til Kronstad, men til gjengjeld litt kortere om vi skal til Bossekop, påpeker Moe.

Da basen sist sommer ble flyttet fra Alta helsesenter og inn i leide lokaler hos rørlegger Dan Berg AS på Thomasbakken, var det stor usikkerhet i helsemiljøet i Alta. Den praktiske konsekvensen ble at avstanden til legevakta økte fra noen sekunders løpetur, til noen minutters kjøretur. Ambulansepersonellet tett og nært på legevakt og fødeavdeling er viktig dersom det oppstår krise. Ambulansepersonellet er trent for akuttsituasjoner og har bistått både ved hjertestans på legevakta og ved hendelser på fødeavdelingen.

– Vi er urolige, og har på vegne av legevakta sendt bekymringsmelding blant annet til kommuneoverlege Kenneth Johansen, uttalte ansvarshavende for legevakta i Alta, Wenche Bodil Andersen, til Altaposten i august.