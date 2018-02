– Vi fikk positive tilbakemeldinger

nyheter

Lokallagslederne i Alta Høyre, Alta Frp og Alta Venstre fikk mandag kveld anledning til å møte helseminister Bent Høie på hans kontor. Laila Davidsen, Odd Erling Mikalsen og Raymond Londal er svært fornøyde.

– Vi ga mange konkrete eksempler på hva som kan bidra til et mye bedre helsetilbud i Alta. På enkelte av disse forslagene var tilbakemeldingene positive. Støtter regjeringen disse, vil dette bli bra for mange, mener trioen etter møtet.

Flere av helseministerens nærmeste medarbeidere var på plass. Venstres stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V), som har kjempet for pasientene i Alta gjennom flere omganger, tok seg også tid. I tillegg var Marianne Haukland (H), Bengt Rune Strifeldt (Frp) og Sveinung Stensland (H)på telefon.

Bakgrunn for møtet var at helseministeren nå skal be Helse Nord følge opp regjeringspunktet om «vesentlig mer til Alta».

– Vi synes det var positivt å bli invitert og få informasjon om planene helseministeren har om å følge opp dette punktet. Møtet varte 1,5 time og en rekke tema ble drøftet, opplyser de.