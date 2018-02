Kø og kaos før lufthavna

nyheter

– Betalingssystemet er til forvirring. Jeg forstår godt at bilister kvier seg for å kjøre inn, sier Line Kristensen fra Alta.

Til rundkjøringen

Det var søndag rundt klokken 23 at Line kjørte til Alta Lufthavn for å plukke opp et medlem av familien. Denne gangen mannen sin.

– Det var kø av biler helt til rundkjøringen på E6. Køen var uoversiktelig med motgående trafikk, og jeg så flere skumle forbikjøringer. Flere bilister valgte avkjøring til høyre mot Altagård og stilte seg heller der, sier hun.

Kamera ser deg

Saken var at mange nektet å kjøre forbi de fire kameraene som står i forkant av pick-up sonen foran lufthavna. To av kameraene tar bilder av frontskiltet når man kjører inn, de to andre knipser bakskiltet når man kjører ut. Det kalles automatisk nummergjenkjenning, hvor det 48 timer etter endt parkering stedes ut en giro i posten til kjøretøyets eier.

Verst om kvelden

Line var på lufthavna også mandag formiddag denne uken, da var det langt mindre kø og stress. Færre parkerte biler langs veien gjorde det nå mulig å kjøre forbi.

– Flyene har mest folk på kveldstid, og særlig søndager. Kaoset jeg og mange med meg opplevde var egnet til å skape frustrasjon og farlige trafikksituasjoner, sier Kristensen. Hun savner bedre informasjon fra Avinor og Europark.

Vegrer seg

– Det er mange skilter rundt omkring på området, men skriften er liten og står dessuten mot svart bunn.

Det er trøblete å skjønne hvilke betalingsalternativer man har, mener altakvinnen, som sier hun skjønner at frustrasjonen melder seg når fakturagebyr overgår parkeringsavgift.

Vennligst forklar

– Jeg fikk en slik regning i posten i forrige uke. Fra Europark. Regningen var på 101 kroner, 49 kroner var fakturagebyr.

– Kan Avinor og Europark bidra til at vi får bedre forståelse for hvordan systemet fungerer? Søndagens blanding av gående og biler til og fra var en uheldig opplevelse som det må advares mot, sier Kristensen.