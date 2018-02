Direktøren for Festspillene i Nord-Norge gir seg før tiden

nyheter

Det melder NRK. Utsi sier til NTB at det ikke er noen dramatikk i avgjørelsen.

– Jeg har vært her i tre fantastiske år, og tre krevende år. Vi har igangsatt store endringer, og det har vært en utrolig spennende tid. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier hun.

– Vi har to spennende festspill til som vi skal gjennom. Jeg gleder meg til de to årene som er igjen. Jeg pleier å si at vi skal være den viktigste kunstfestivalen i nord – i verden, og det mener jeg vi har fått til, fortsetter Utsi.

Nå starter jakten på ny direktør. Målet er at etterfølgeren starter på nyåret 2019.

– Med Maria Utsi som direktør har Festspillene tatt meget viktige grep for å styrke sin posisjon både lokalt og internasjonalt, sier styreleder Jens Johan Hjort i en pressemelding.

– Når vi nå starter søket etter hennes etterfølger, vil vi legge vekt på å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned, og ikke minst fortsette posisjoneringen som den viktigste kulturfestivalen for nord, legger han til.

Maria Utsi kom til Festspillene i Nord-Norge i 2015 fra jobben som leder for Varangerfestivalen i Finnmark.

(©NTB)