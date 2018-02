– Gratis i ti minutter

nyheter

– Hvis du bruker under ti minutter på ærendet hos oss, er det helt gratis. Ingen regning i posten, sier driftssjef Jens-Martin Nerdal ved Alta Lufthavn.

– Og ingen gratislapp som må trekkes?

– Nei, det er hele poenget. Det skal være berøringsfritt system. Ingen skal lenger måtte gå ut av bilen for å betale på en automat eller trekke lapp.

Gammelt problem

Dermed er systemet universelt utformet for blant andre bevegelseshemmede, og Avinor var tidlig ute med å rette seg etter den nye parkeringsforskriften.

Problemet med opphopning av biler foran lufthavna har vært der siden Avinor åpnet i 2009, sier Nerdal. Men etter at de i fjor høst åpnet det nye systemet, flyttet problemet på seg, bekrefter han. På linje med Kristensen har også Nerdal registrert kø utover mot rundkjøringen på E6. Den rundt 210 meter lange veien oppgis å være landets korteste riksvei (Rv 881), og Avinor har bedt veiens eier se på saken.

48 timer

– Vi har bedt Statens vegvesen om skiltvedtak med all stans forbudt fra rundkjøringen til lufthavna, sier Nerdal, som igjen minner om at det ikke er Avinors vei.

Nerdal har tidligere (blant annet i Altaposten 12. januar 2018) forklart hvorledes man kan betale. Han anbefaler å betale på nettet, på mobilparkering.com, eller opprette en bruker så alt går av seg selv.

– Betaler du på nettet innen 48 timer, kommer det ingen regning i posten, sier han.

– Folk reagerer på fakturagebyrene. Er disse en ekstrainntekt for Avinor og Europark?

– Nei. Vi ønsker ikke å utstede faktura, det taper både vi og kundene penger på, sier han.

Sekker tredd over

Vi tar med at det like innenfor døra til ankomsthallen står en lovpålagt «vanlig» betalingsautomat. Her kan du taste inn bilnummeret og betale parkering før du forlater lufthavna. Du får noen minutter ekstra så du rekker å sette deg i bilen og passere kameraene. Men Nerdal anbefaler som sagt nettløsningen.

I dag er det tredd plassekker over betalingsautomatene ved parkeringsplassen, bommene inn til samme plass er fjernet, og ekstra vei inn er åpnet (i østenden, straks du ankommer området).

Brukervennlig system

– Anlegget betjener seg selv, du trenger knapt tenke på parkeringen. Transaksjonen genereres først når man forlater lufthavna. Det er et godt og brukervennlig system som har fjernet faren for bot grunnet manglende betaling, sier Nerdal.

– Det blir tilsvarende system på flyplasser over alt. Vi var bare tidlig ute, sier han.