Dårlig samvittighet foran vinterferien?

Er du blant de som ikke har mulighet å ta deg fri sammen med skolebarna i vinterferien og frykter at det blir åttetimersdager med nettbrett for poden alene hjemme? Kanskje Alta kommunes vinterskole er løsningen?

Finnmark Friluftsråd arrangerer friluftsskole for barn i Alta i vinterferien fra torsdag 22. februar til lørdag 24.

– Aktiviteter som skal gjennomføres er blant annet snørekjøring med hund, sledekjøring, aking og skigåing, skistafett med skiskyting, mat på bål med pinneboller, lage snøtoalett, navigering med mer, frister Gjermund Abrahamsen Wik, folkehelsekoordinator i Alta kommune.

Turene går fra Øytun og det vil bli mulighet for å være med på en overnatting for de som ønsker det. Påmelding kan gjøres via friluftsrådets hjemmesider og prisen for å delta er 650 kroner.