– Vi tar gjerne imot gode ideer til å trygge barnas nettbruk

Altaposten har den siste uka satt fokus på nettpornobruk til barn og unge. I den anledning sa blant annet sosiallærer Kai Olsen ved Alta ungdomsskole at han synes mobilene burde kommet med automatisk filter for upassende innhold som porno og vold. Så kunne heller folk fjernet filteret om de ønsket det.

– Jeg tar med meg ideen videre hos oss. Vi er hele tiden ute etter å finne bedre løsninger for kundene våre, for å sikre så trygg og god bruk som mulig, sier kommunikasjonsjef hos Telenor, Anders Krokan, til Altaposten.

Han sier at Telenor er opptatt av å være på tilbudssiden når det gjelder å hjelpe foreldre med å trygge barnas nettbruk.

– Når det gjelder mobilkjøp, gir vi gjerne råd til foreldre og barn. Foreldre har en nøkkelrolle i barnas nettliv, og i innstillingene på mobiler, nettbrett og PC kan man legge inn riktig alder. Det er også viktig at foreldre registrerer riktig bruker på abonnementet, slik at de som er under 18 ikke skal kunne benytte seg av innhold som krever 18-årsgrense, sier kommunikasjonssjefen.

Han forteller at Telenor sammen med organisasjonen Barnevakten har utviklet en test for barn som har fått eller ønsker seg sin første mobil.

– Og vi har også utviklet Den digitale foreldreskolen, hvor eksperter fra UNICEF, Kripos, Barneombudet og Helsesista gir råd til digitale foreldre.

Krokan forteller forøvrig at Kripos og Telenor samarbeider om å blokkerer nettsider med materiale som viser overgrep mot barn. Kommunikasjonssjefen sier også at Telenor jobber aktivt for å bekjempe digital mobbing blant barn og unge.

– Sammen med Røde Kors, Medietilsynet og Barnevakten arrangerer vi Norges største skoleturné Bruk Hue.