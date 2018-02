– Umulig å bare velge fire tegninger

nyheter

Alta kommunes Energi, miljø og klimaplan er snart klar for endelig politisk behandling, og i den anledning har miljøavdelingen utlyst tegnekonkurranse for å finne illustrasjons til planens forside, og bilder til bruk inne i planen.

Alle skolene mottok invitasjon til konkurransen, og lærerne på 7.trinn på Rafsbotn og Elvebakken skole lot seg inspirere.

– Det kom inn masse flotte tegninger, og det ble en svært vanskelig avgjørelse for juryen. Det var nærmest umulig å bare velge ut fire tegninger – så til slutt ble seks tegninger trukket ut som vinnere av konkurransen, sier spesialkonsulent ved Miljø, park og idrett i Alta kommune, Marie Rushfeldt.

Vinnerne var Marius Mikkelsen, Elise Normann, Oliver Henrix og Marte Klemetsen Misund, fra Elvebakken skole 7B. Carmen Isaksen også fra Elvebakken skole og Johannes Nystad, fra Rafsbotn skole. Det er Marte Klemetsen Misund sin tegning som kommer til å pryde forsiden. Alle vinnere fikk originaltegningen tilbake, samt premien som var to kinobilletter.

Tegnekonkurransen er et ledd i medvirkningsprogrammet, som var satt opp i planprogrammet.

– Medvirkningsprogrammet skal legge vekt på å appellere til ulike nivå og gjennom forskjellige grupper og etter dialog med rådgivere på oppvekst ble det besluttet å satse på 7.trinn, ettersom energi og klima er et tema i lærerplanen for naturfag, forteller Rushfeldt.

– Elevene skal gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt. Samt skrive en plan for hvordan vi kan bruke ressursene våre på en mer hensiktsmessig måte i framtiden, forteller miljøkonsulenten.