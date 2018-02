– Stolt og glad for at KrF ikke bøyde av

nyheter

Stortinget vedtok allerede i 2016, til tross for sterke protester fra både bransje og distriktene, å innføre et funksjonelt skille for samtlige nettselskap. Det for å unngå kryssubsidiering av annen virksomhet innen selskapene, og dermed påføre kundene høyere nettleie.

Regjeringen går mot dok-8-forslaget Energiminister Terje Søviknes lukter ikke på kompromissforslaget.

– KrF var mot innføringen av funksjonelt skille i 2016, og jeg er både stolt og glad for at partiet stod fast på sitt opprinnelige syn og ikke reddet regjeringen fra et nederlag, sier leder i Finnmark KrF, Svein Iversen.

Klart torsdag

Til tross for at den blå-blå regjeringen i 2016 vedtok å innføre funksjonelt skille for alle, vil vedtaket nå bli endret slik at 90 prosent av energiverkene i Norge slipper ekstrakostnadene, som bransjen selv betegner som svært høye. Bakgrunnen er at Senterpartiet gjennom et dok-8-forslag har foreslått å sette grensen for krav om funksjonelt skille ved 30.000 kunder. I Nord-Norge vil kun Troms Kraft komme inn under reglene.

Forrige gang saken var oppe ble Høyre og Frp reddet av at Venstre gikk sammen med regjeringspartiene og vedtok funksjonelt skille. Denne gang måtte regjeringspartiene også ha med KrF for å ha flertall. I stedet opplever regjeringen nå et sviende nederlag i Stortinget.

– KrF var skeptisk til at vi skulle stille krav om funksjonelt skille for alle nettselskapene når saken var til behandling i forrige periode. Vi var klar over at det ville bli krevende for de små selskapene å oppfylle dette kravet uten at utgiftene gikk i taket. Vi har derfor avgjort at KrF vil støtte at kravet om å endre til selskap med 30.000 kunder eller mer, sier Tore Storehaug, stortingsrepresentant for KrF og medlem i energi- og miljøkomiteen.

Ikke lett

Svein Iversen sier at distriktsdelen av KrF har jobbet hardt over lang tid mot sine stortingspolitikere.

Kan snu Stortinget etter intens jobb Forbrukerne må betale for særnorske regler som påfører lokale everk millionregning.

– Å snu vedtak som er gjort gjennom dok-8- skal svært mye til. Slike omkamper er ikke populære, men det var litt lettere fordi det opprinnelige vedtaket ikke var iverksatt og selskapene hadde tid på seg til 2021 med innføringen, forklarer Iversen.

Direktøren i Alta Kraftlag Per Erik Ramstad roser Iversen for den jobben han har gjort, og for måten KrF har tatt til seg argumentene. Svein Iversen understreker at mange i partiet har bidratt til et godt resultat.

– Rosen kan returneres med budskap om at når en får presentert gode argumenter på en saklig måte blir det lett for oss å overbevise våre sentrale politikere. For Alta Kraftlag og energiverkene i distriktene vil det bety mye at de nå slipper kostnader og byråkrati som ville fulgt med iverksettelsen av funksjonelt skille,

Interessert

Ramstad har tidligere trukket fram Runar Sjåstad (Ap), som har vært saksordfører i energikomiteen, som en nøkkel for at det nå er flertall som «redder» Alta kraftlag og andre energiselskap i distriktene. Ramstad er fornøyd og imponert over interessen hos lokale politikere fra ulike parti for å lytte og ta vare på energiselskapene.

– Vi ser jo gang på gang at lokalpolitikere, og for så vidt regionalpolitikere, stiller opp sammen med oss i viktige saker for Finnmark og Troms, eller distriktene generelt. Det er absolutt helt uavhengig av partitilhørighet, påpeker Ramstad, som har bare gode historier om lokalpolitikerne uansett om det er rammebetingelser, fiberutbygging, vannkraft eller vindkraft.

God kontakt

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt er en av de Ramstad trekker fram, selv om Frp-politikeren ikke maktet å snu eget parti i saken.

– Jeg kan bekrefte at mitt primærstandpunkt i denne saken ikke ligger langt fra det Alta Kraftlag har framført. Har forsøkt å få gruppa til å lytte til de gode argumentene for å gå på dok-8-forslaget, men lyktes ikke, bekrefter Strifeldt.

Han synes det er svært positivt at de lokale nettselskapene bruker demokratiet til å påvirke beslutningsmyndighetene.

– Jeg har hatt god kontakt med ledelsen i Alta Kraftlag i denne saken, men også i andre. For egen del er nok dette et nederlag for regjeringen som jeg lettest kan leve med.