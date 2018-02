Skiltet farlig vei

nyheter

Statens vegvesen har på eget initiativ arbeidet med et trafikksikkerhetstiltak for krysset mellom Fv26 og Borrasveien i Alta kommune. Resultatet er en liten justering av vikepliktsreglene for det aktuelle krysset på Tverrelvdalsveien.

– Fv26 er pr dags dato ikke en forkjørsveg, og det innebærer at trafikanter langs Fv26 har vikeplikt for trafikk fra blant annet Borrasveien. Fartsgrensen på Fv26 er 60km/t, og Borrasveiens utforming i påkoblingspunket mot Fv26 er ikke optimal, sier avdelingsingeniør Frode Lyng Hansen.

Dette begrunnes med at Borrasveien slynger seg brått og nærmest parallelt inn på Fv26.

– Derfor har vi sett behovet for å skilte et forkjørskryss på Fv26, og vikepliktskilting på Borrasveien, sier Hansen.