nyheter

Vadsø får én, Tromsø får én. Det er den assisterende fylkesrådmannen som har vært essensen for den største diskusjonen rundt sammenslåingen det siste døgnet. Det blir nå løst ved å gi den nye, delte fylkeskommunen to assisterende fylkesrådmenn.

Troms og Finnmark ble torsdag ettermiddag blitt enige om sammenslåingsavtalen. Navnet blir Troms og Finnmark fylkeskommune.

Det er klart at Troms og Finnmark får to assisterende fylkesrådmenn. Nå blir det to – en til Tromsø og en til Vadsø. Næringsoppgaver blir lagt til Tromsø. Fylkesrådmann i Tromsø, samme som politisk toppnivå. Vadsø får blant annet klima og miljø og folkehelse.

– Vi hadde en inngang som var litt annerledes. VI har forhandlet oss frem til et dokument vi nå er enige om. Begge har måttet gi og ta. I sum har vi fått en avtale vi kan være fornøyd med i fremtiden, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

– Jeg er så fornøyd som jeg kan bli i en slik situasjon, sier Vassvik til NRK Troms.

Storberget fornøyd

– Vi har kommet til enighet om en avtale som innebærer at vi får ett fylke. Det er gjort et godt stykke arbeid for å sikre vekst i et område av Norge som vi alle er veldig glad i, sa meklingsmann Knut Storberget før partene signerte avtalen, melder NTB fra pressekonferansen på Gardermoen torsdag klokken 17.

Kommunalminister Monica Mæland (H) berømmet de fire fylkespolitikerne fra Finnmark og Troms som fikk til avtalen.

– Dere har tatt stort lederskap, det er en veldig riktig beslutning dere har tatt. Jeg var ganske sikker på at dere ville komme i havn, men ikke så raskt. Vi er veldig glade for de beslutningene vi slipper å ta i departementet, sa statsråden under pressekonferansen.

Meklingen har pågått siden onsdag.