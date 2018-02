Vil bekjempe useriøse og trafikkfarlige aktører

nyheter

Statens vegvesen i Nord-Norge intensiverer arbeidet mot useriøse aktører som truer trafikksikkerheten, rettferdige konkurransevilkår og det seriøse arbeidslivet. Og det blir fortsatt fokus på tungbiler og kontroll av vinterutrustning, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi ser at utstyret på de tunge kjøretøyene har blitt betraktelig bedre etter høy kontrollaktivitet de siste vintrene. Forbedringen gjelder både norske og utenlandske kjøretøy, og det er færre tilfeller hvor vi må reagere med gebyrer, anmeldelser eller kjøreforbud. Dette viser at stor kontrollaktivitet har positiv innvirkning både på framkommelighet og trafikksikkerhet, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Totalt er det 30 utekontrollører i Statens vegvesen i Nord-Norge, som kontrollerer om lag 11.000 tungbiler årlig.

Økt innsats mot 2023

I Handlingsprogrammet for perioden 2018-2023, legger Statens vegvesen opp til økt innsats mot transportkriminalitet og arbeidslivskriminalitet i vegsektoren. Vegvesenet har derfor opprettet en egen krimenhet, og i Region nord jobber to personer fulltid i denne enheten. I tillegg er mellom 5 og 7 årsverk innen tilsyn og trafikkstasjoner øremerket arbeidet med å forebygge og avdekke kriminell virksomhet.

Tilsyn med verksteder og trafikkskoler har fått stor oppmerksomhet det siste året. 12 bilverksteder er anmeldt for ulovlig verksteddrift. I tillegg har noen verksted innstilt virksomheten, mens andre har fått på plass nødvendige godkjenninger.

Ser på arbeidsforholdene

– I 2018 vil vi ha spesielt fokus på arbeidsforholdene i anleggsbransjen, der Statens vegvesen er byggherre. Statens vegvesen skal være med på å bekjempe svart økonomi og useriøse forhold i arbeidslivet, sammen med politi, skatteetaten og arbeidstilsynet, sier Torbjørn Naimak.

– Vi skal fortsatt kontrollere tunge og lette kjøretøy, men vi skal dreie ressursene over fra kjøretøy og førere som har alt i orden til områder der vi har erfaring med at det kan være mangler som går ut over trafikksikkerheten.

Et annet tiltak som skal styrke trafikksikkerheten, er etterutdanning for trafikklærere og oppfriskingskurs for eldre trafikanter. I fjor ble det gjennomført totalt 97 kurs for 1268 bilførere over 65 år i Region nord.