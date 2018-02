På jakt etter byens beste yatzyspiller

nyheter

Kommende lørdag, 17. februar, kjøres det en rekke forskjellige aktiviteter gjennom hele dagen og langt utover kvelden, på BULs flotte klubbhus på Breverud. Men i motsetning til «normalt» er det denne gangen ikke snakk om reinspikka idrettsaktiviteter:

– Vi tenker å ha en aktivitetsdag med spill og moro, med uoffisielt Alta-mesterskap i yatzy som hovedaktiviteten på dagtid. Her kjører vi to klasser, en for de under 12 og en for de over 12 år, i tvungen yatzy, forklarer Rune Stamnes, daglig leder i BUL.

Kafeen åpner klokka 10, mens turneringa starter klokka 12. Og for de som er mindre interessert i yatzy har Stamnes & co annet å by på:

– Utover det byr vi på fussball, Stiga-fotballspill, Playstation 4 (FIFA18) på storskjerm, dart og sjakk.

På kvelden samme dag inviterer Stig Frode Henriksen og Ole Henrik Kristiansen til «En annerledes quiz». Dørene åpner 19, med quiz-start 20.30.

– Først-til-mølla gjelder, påmelding til rune@bul-alta.no. Skriv navn på lag og antall (3-8 personer) ved påmelding, oppfordrer han.

– Stig Frode er quizmaster, med god støtte fra Ole Henrik. Her er det servering, så vi har 18 års aldersgrense, opplyses det.

Stamnes frister med et reisegavekort til en verdi av 3.000 kroner, som trekkes ut blant alle som deltar på aktivitetsdagen.