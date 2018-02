Fire lovbrudd hos Bufetat

nyheter

Tilsynene var landsomfattende og var på bestilling fra Statens helsetilsyn. Formålet var å undersøke om de oppflyte bistandsplikten til abrnevernstjenesten, i samsvar med aktuelle lovkrav.

«Det er stort samsvar i de bruddene Fylkesmennene har avdekket i hele Bufetat og i Region nord, og det omhandler særlig mangler ved medvirkning og dokumentasjon», skriver Bufetat i en pressemelding.

For Region nord viser rapporten at vi gjør mye godt innen akuttarbeid og vurdering av tiltak, men den identifiserer også fire lovbrudd som vi skal følge opp videre.

– Vår vurdering er at vi har mottatt en balansert og god rapport. På alle områdene som omtales negativt i rapporten er det allerede iverksatt forbedringstiltak. Disse vil bli fulgt opp gjennom 2018 både av regionledelsen og av ledelsen i Enhet for inntak. Vi vet at det legges stor vekt på barns medvirkning i alt arbeid vi gjør, men vi er ikke gode nok til å dokumentere at det har skjedd. Dette følger vi nå tett opp, blant annet med nasjonale opplæringsmoduler for medarbeidere i Inntaksenhetene når det gjelder god dokumentasjonspraksis. I rapporten synliggjøres også Bufetat region nord’s gode arbeid, med særlig fokus på organiseringen av akuttarbeidet, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i pressemeldingen.

Godt organisert akuttarbeid

Gjennom tilsynet ble det undersøkt om Bufetats bistandsplikt blir forsvarlig ivaretatt når barneverntjenesten i kommuner i nord ber om tiltak for barn og unge - også i akuttsituasjoner.

– I sitt tilsyn er Fylkesmannen gjennomgående positiv til mye av det vi gjør. Det vises blant annet til hvordan organiseringen av akuttarbeidet har gitt god tilgjengelighet og beredskap, og at oversikten over akuttiltakene er god. Her trekker Fylkesmannen frem akuttrådgivernes kompetanse og kunnskap til å håndtere akutthenvendelser, står det i pressemeldingen.