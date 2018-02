Bilen er funnet

nyheter

Oppdatert:

Etterlyst bil i Alta er funnet. To personer mistenkes for motorvogntyveri, melder politiet på Twitter.

Den ble funnet i Gakori. Den var hensatt, og nå har eieren vært og henta bilen, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt klokka 19.00 onsdag kveld.

Sint på tyvene

– Jeg er så rasende. Det er så trasig at de kan gjøre noe sånn. Og så er jeg sint både dem og på meg sjøl som lot bilen stå igang de få minuttene jeg skulle inn på butikken, sier Siw Janne Dreyer.

Det var mellom klokken 15.15 og 15.30 at Dreyer skulle en snartur innom Rema 1000 i Bossekop. Mens hun sto i kassa ble bilen stjålet.

Det rare er at den ene gutten som er mistenkt sto i køa like foran henne med en buff trukket over nesten hele ansiktet.

– En i butikken kjente han igjen likevel. Det var noen som sa at de visste hvem de var. Men jeg vil bare ha bilen min tilbake, sier hun fortvilt.

Grå Honda stasjonsvogn

Bilen er en sølvgrå Honda Stream (2001), en stasjonsvogn (også 7-seter). Dette er familiens eneste bil.

– Det er en 2001-modell så den har ingen verdi for dem. Men for oss har den mye verdi, så jeg håper jeg får den tilbake, sier hun.

Heldigvis hadde Siw Janne møtt en bekjent i butikken, som kjørte henne hjem der hun sto uten transport ved butikken.

Hun kontaktet straks poilitiet.

– De sa de skulle ut og lete etter den. Jeg håper de finner den. Og hvis tyvene leser dette, så håper jeg dere bare setter bilen ifra dere på et synlig sted. Da skal ikke saken få videre etterspill fra meg i hvert fall, sier hun.

Politiet leter

– Bilen har ikke dukket opp ennå, men den er sikkert ikke så langt unna. Det er flere patruljer ute. Vi har en liten peiling på hvem som kan ha tatt den. Vi jobber med å lokalisere den, sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

– Det er lett å stjele biler som står igang, det er ikke å anbefale, sier han.