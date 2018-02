nyheter

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

201 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Mange lærere i Finnmark trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler 201 mattelærere, 165 engelsklærere og 201 norsklærere i fylket tilstrekkelig fordypning, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. En lærer kan undervise i og mangle fordypning i flere fag.

Situasjonen varierer fra kommune til kommune. For eksempel mangler 63 prosent av mattelærerne i Berlevåg fordypning, mens det gjelder 50 prosent i Kautokeino, 36 prosent i Hammerfest og ingen av mattelærerne i Vardø (se tabell under).

Kommunene har ansvaret

Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i norsk, matematikk og engelsk oppfyller kompetansekravene. I fjor fikk 205 lærere av 300 søkere tilbud om videreutdanning i Finnmark.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner.

Antall og andel lærere som ikke oppfyller kompetansekravene i barne- og ungdomsskolen Kommune Norsk Matematikk Engelsk Finnmark 201 28 % 201 32 % 165 42 % Alta 37 18 % 49 28 % 25 28 % Berlevåg 5 31 % 10 63 % 11 69 % Båtsfjord 4 21 % 4 33 % 3 30 % Gamvik 0 0 % 2 25 % 1 33 % Guovdageaidnu-Kautokeino 9 31 % 9 50 % 7 70 % Hammerfest 12 13 % 26 36 % 22 37 % Hasvik 4 27 % 4 29 % 4 57 % Karasjohka-Karasjok 3 50 % 3 27 % 1 20 % Kvalsund 1 11 % 1 10 % 2 29 % Lebesby 3 23 % 6 43 % 9 64 % Loppa 5 50 % 1 11 % 4 80 % Måsøy 4 36 % 3 50 % 2 33 % Nordkapp 10 34 % 12 44 % 12 55 % Porsanger 22 47 % 15 33 % 17 59 % Sør-Varanger 41 44 % 23 28 % 22 42 % Tana 8 35 % 7 33 % 2 33 % Unjárga-Nesseby 3 38 % 4 36 % 3 50 % Vadsø 19 31 % 17 30 % 10 33 % Vardø 2 18 % 0 0 % 2 29 %

Kilde: GSI (Grunnskolenes informasjonssystem), tall for skoleåret 2017/18.