Iskunstneren Laila Kolostyak har i flere uker veiledet og lært flere hundre ungdomsskoleelever i Alta å lage spennende flotte isskulpturer. Kunstverkene er nå plassert i inngangspartiet til Nordlyskatedralen og hun håper publikum ikke rører og tar på kunstverkene.

– Et av verkene manglet noen små deler la jeg merke til tirsdag formiddag og det kan jo være at delene bare har løsnet. Men, jeg oppfordrer uansett alle til ikke å røre skulpturene, for dette fantastisk flotte verk som kan nytes kun med bare en titt, smiler Kolostyak.